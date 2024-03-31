'Muhtarlık' kavgalarında 2 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda, Diyarbakır'a 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı, Siirt'te 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı, Şanlıurfa'da 16 kişi, Mardin'de 22 kişi, Afyonkarahisar'da ise 1 muhtar yaralandı.

Mahallede oy kullanma işlemi sürerken, iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Emin Çelik öldü, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si, atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

Valilikten yapılan açıklamada ise Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 12 kişiden birinin, kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edildi.

Mahallede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay bölgesinde Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığından 70 personel, 1'i helikopterle olmak üzere Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığından 3 tim (37 personel), Bingöl Jandarma Komando Tabur Komutanlığından da 4 jandarma komando timi (58 personel) müdahale için takviye gönderilmiştir. Seçimlerin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güçlerimizin büyük gayret gösterdiği bu süreçte, başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir."

Siirt'te muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Siirt'in Konacık köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Köyde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.A. (54) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya ilişkin B.K. üzerindeki tabanca ile yakalandı.

Jandarma ekiplerince köyde, polis ekiplerince de hastanede alınan güvenlik önlemi sürüyor.

Şanlıurfa'da 2'si silahla 16 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda, 2'si silahla olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe ve Dernek mahallerinde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Olaylarda silahla yaralanan C.A. ve D.A, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Bozova, Harran ve Halfeti ilçelerinde de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 14 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da sandık görevlisi çıkan tartışmada muhtarı bıçakla yaraladı

Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada bıçakla bacağından yaralanan mahalle muhtarı, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu'nda sandık başında görevli Y.B, Akçin Mahalle muhtarı ve adayı Halit K. (69) ile tartışmaya başladı.

Okul bahçesinde devam eden kavgada Halit K. bıçakla yaralandı. Okulda görevli polisler, olaya müdahale etti.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan muhtar Halit K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mardin'de 22 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı, Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı.

Mazıdağı ilçesinin kırsal Kışlak Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ahmet B. (85) ve Yaşar B. (30) yaralandı.

Derik'in kırsal Pirinçli Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Halil D. (52) ve Necmettin D.(39) yaralandı.

Ömerli ilçesinde de Atatürk İlkokulu'nda muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada Alaattin A. (45) yaralandı.

Nusaybin'in kırsal Yolbilen Mahallesi'nde oy verme işlemi sürerken iki grup arasında başlayan ve taş ile sopa kullanılan kavgada, Serdar D. (31), Süleyman K. (64), Nihat K. (47), Mehmet Zeki K. (61), Yusuf K. (58) ve Nasrettin Ö. (60) yaralandı.

4 ilçede yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Elazığ'ın Maden ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Atatürk İlk ve Ortaokulunda oy verme işlemi devam ederken iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

Bu arada, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 11 kişi yaralandı.

Kırsal Yüceli Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, sopa ve bıçak kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.G, M.A.G, Ş.G, D.G, L.G, N.G, Y.G, Z.G, F.G, Ş.G. ve ​​​​​​​M.Ş.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince köyde, polis ekiplerince de hastanede alınan güvenlik önlemi sürüyor.