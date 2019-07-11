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Restorasyondan sonra çöktü

11 Temmuz 2019, Perşembe 16:20
Rize’de koruma altındaki 300 yıllık tarihÎ Ambarlık Kemer Köprüsü restore edildikten bir sene sonra yıkıldı.

Rize’nin merkeze bağlı Ambarlık Köyü’nde, on sekizinci yüzyılda inşa edilen koruma altındaki taş kemer köprü çöktü. Geçen yıl restore edildiği belirtilen köprünün çökmesi yöre sakinlerini üzdü. Vatandaşlar, köprünün taşlarının toplanarak eski haline uygun yeniden inşa edilmesini istedi. Ambarlık Köyü’nde Salarha Deresi üzerine onsekizinci yüzyılda kesme ve moloz taştan inşa edilen tek gözlü Ambarlık Kemer Köprü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alındı. Geçen yıl restore edilen 40 metre uzunluğunda 3,20 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğindeki köprü, bu sabah saatlerinde ‘kendiliğinden’ çöktü. Yolu düzenli moloz taş ile örülmüş bölgenin önemli tarihî değerleri arasındaki köprünün çökmesi, yöre sakinlerini üzdü. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri çöken köprü enkazında incelemelerde bulundu. 

‘Tarihin silinmesini istemiyoruz’

Salarha Vadisi Kalkındırma Derneği Başkanı Dursun Ali Toptan, Ambarlık’taki tarihî köprünün çöktüğünü üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, “Vadimizin kültür ve turizm bakımından tarihî aynası olan köprünün çökmesi, bizleri derinden üzmüştür. Bu tarihi köprü birkaç yıl öncesinde restore edilmişti. Onca dere taşkını, afet gören köprünün bugün yıkılmasının araştırılmasını yetkililerden zaman kaybetmeden istiyoruz. Aynı zamanda su debisi artmadan bir an önce tarihî köprünün taşları dereden çıkartılarak yeniden inşa edilip, vadimize kazandırılmasını istiyoruz.” dedi. Köylerinin simgesi köprünün çökmesine üzüldüklerini söyleyen Hasan Türüt de, şöyle konuştu: “Bu sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile uyandık. Aşırı bir gürültü oldu. Kaza oldu sandık. Baktık ki bizim 300 yıllık köprümüz yerinde yok. Bunca yıldır ayakta duran köprünün, geçen yıl restorasyonu yapılmıştı.”

Valilik açıklama yaptı

Rize Valiliği, Ambarlık Köyü’nde çöken 300 yıllık taş kemer köprü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karayolları 10’uncu Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca alanda inceleme gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi: “Köprü üzerinde yapılan restorasyon çalışmaları esnasında herhangi bir statik iyileştirmenin ve köprünün taşıyıcı sistemine hiçbir müdahale yapılmadığı, sadece köprü yaklaşım duvarları ve zemin kaplama işlemleri gerçekleştirildiği tesbit edilmiştir. Köprünün yıkılma sebebinin; yüzyıllar boyunca yaşanan iklim ve tabiat şartları sonucu köprünün statik yapısında meydana gelen bozulmalardan kaynaklandığı tesbit edilmiştir.”

AA

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