"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar hakkında yıkım kararı alındı

17 Ocak 2026, Cumartesi 19:29
Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım kararı alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında kaçak yapıların kaldırılması için 1 Ocak'ta başlayan tebligat sürecinin 15 Ocak'ta sona erdiği belirtildi.

 

Kaçak 89 iskele veya yapının bazılarının hak sahipleri tarafından yıkıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, yasal süreye uymayan ve yıkım kararını göz ardı eden işletme ile iskeleler için ekiplerin 20 Ocak'ta sahaya ineceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nün tabii yapısını koruyacak uygulama kapsamında kaçak yapıları kendileri kaldırarak yardımcı olanlara teşekkür etti.

Diğer kaçak yapılar için ise 20 Ocak'ta ekiplerin sahaya ineceğini belirten Sakallıoğlu, "İş makineleriyle gerçekleştireceğimiz çalışmalar boyunca, alınan resmi kararı mevzuata uygun olarak titizlikle uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Sakallıoğlu, amacın kimseyi mağdur etmeden Sapanca Gölü'nü korumak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 47 kilometrekarelik yüzölçüme sahip gölün kıyılarının bir kısmı vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Aynı zamanda iskele altlarına gizlenen hortumlarla kaçak su çekme ve yine sazlık aralarına gizlenen borularla atık sularını göle akıtma uygulamaları da projeyle gün yüzüne çıkarak sonlandırıldı. Doğal yapısına uygun hayata geçirilecek projeyle, göl çevresi artık ailelerin, şehir dışından gelen misafirlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla ziyaret edebileceği sosyal alan olacak."

AA

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar hakkında yıkım kararı alındı

    İstanbul'a fırtına uyarısı

    Rusya, 2 yerleşim yerini daha ele geçirdiklerini açıkladı

    Gazze'deki ağır yıkıma rağmen eğitim devam etti

    Belçika: Grönland'daki tatbikat ABD'ye karşı güç gösterisi değil

    Hamaney: ABD kaynaklı son fitne olaylarında amaç İran'ı yutmaktı

    Enflasyon güven ortamında düşer

    Avustralya fişi çekti

    Akaryakıtta tablo değişti: Benzine zam geldi

    Hem izin veriyor, hem şikayet ediyor: Bu çelişki bitmeli

    Venezuela Savunma Bakanı: ABD'nin saldırısında 47 asker öldü

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Emeklinin kaybı telâfi edilsin

    California Valisi: 'Trump, ABD'de iç savaş çıkarmaya çalışıyor' - 'Şu an daha fakiriz ve daha hastayız'

    Dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı sel sebebiyle kapatıldı

    Almanya: ABD, kurallara dayalı düzene sırt çevirdi

    Ezher Şeyhi: Tarihin gördüğü en büyük zulüm

    'Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak'

    Ukrayna enerji sektöründe OHAL ilan edildi

    ''Gazze Barış Kurulu" üyeleri açıklandı - Başkan, Dr. Ali Şaat oldu, Bakan Fidan da Gazze Yürütme Kurulu'nda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.