Sinop Valisi kaza geçirdi: 6 yaralı

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun makam aracının bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içerisinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya yönetimindeki makam aracı, Ankara-Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra sürücü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. "Kontrol amacıyla hastanedeyiz" Sağlık durumun iyi olduğunu belirterek Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Kontrol amacıyla hastanedeyiz. Diğer yaralılara da geçmiş olsun diliyorum" dedi.

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