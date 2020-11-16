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16 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 94 kişi daha vefat etti

16 Kasım 2020, Pazartesi 20:13
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 94 kişi vefat etti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986'ya ulaştı. Hasta sayısı 417 bin 594, vefat sayısı 11 bin 601, ağır hasta sayısı 3 bin 610, aktif hasta sayısı 49 bin 618 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3 bin 316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin."

AA

Etiketler: Türkiye, Kovid-19
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