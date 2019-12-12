Valilik açıkladı: Hakkari’de 5 bölge giriş çıkışa yasaklandı

Hakkari Valiliği, il ve ilçelerde 5 bölgenin 15 günlüğüne özel güvenlik bölgesi ilan edilerek giriş çıkışlara yasaklandığını duyurdu.

Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen alanlarla ilgili Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, “2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İlimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan; 5 bölge 13 - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar, ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

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