Zındıka komitelerinin tuzaklarından bahseden eğitimci yazar Sebahattin Yaşar, “Sabır dinamik bir duygu durumudur. Bu hücumun karşısında güçlü bir sabır potansiyeliyle karşı koymak gerekir” dedi.

Şanlıurfa’da Pazar Gurubu Risale-i Nur Derslerinin bu haftaki konuğu eğitimci Yazar Sebahattin Yaşar’dı. Pandemi şartları da dikkat alınarak açık havada yapılan Risale-i Nur sohbeti gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Bağ evinde gerçekleşen derste Eğitimci Yazar Sebahattin Yaşar gençlerle Risale-i Nur’da sabır konusunu paylaştı. ‘Sabır olmadan hizmet olmaz’ diyen Eğitimci Sebahattin Yaşar konuyu şöyle özetledi: ‘Risale-i Nur hizmetleri sabırla olur. Sabır olmadan zorluklar aşılamaz. İman ve Kur’ân hizmetleri tarih boyunca hep zorluklarla gerçekleşmiş. İslâm, önündeki pek çok engelleri, güçlükleri aşarak bu günlere gelmiş. Bütün peygamberler ve son Peygamber Hazret-i Muhammed (asm) ve sonrasında asır mücedditleri İslâm’ı anlatmada ve yaymada hep güçlüklerle karşılaşmışlar. İşte hepsi de sabır imtihanından geçmişler. Bu kıyamet asrında da İslâm’ın önünde pek çok engeller var. Bu tür tuzaklar karşısında uyanık olmak ve hizmetleri istişare ederek yapmak gerekir. İman ve Kur’ân hizmetlerini meşveretle sürdürmek gerekliliktir.’

Sabrın üzerinde Allah’ın ihsanı vardır

Sabrın pasif bir eylemmiş gibi algılandığını ifade eden Yaşar, şöyle devam etti: ‘Sabır dinamik bir duygu durumudur. Gençlere, hanımlara ehl-i küfür ve zındıka komiteleri tarafından hücum ediliyor. Bunun karşısında güçlü bir sabır potansiyeliyle karşı koymak gerekir. Sabrın üzerinde Allah’ın ihsanı vardır. Allah onun için sabredenlerle beraberdir. Bu sabredenler kim olursa, işte onlar Allah’ın koyduğu kanunlara uydukları için, başarıya da ulaşacaklardır. Nitekim İslam, tarih boyunca sabırlı insanların, sabırlı hizmet erlerinin çabalarıyla bugünlere gelmiştir.” Eğitimin ciddî bir sabır işi olduğunu ve manevi bir terbiye anlamı taşıdığını ifade eden Eğitimci Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı: “Eğitim başlı başına bir manevi terbiye ve sabır işidir. Hazret-i Peygamber (asm) en etkili ve en sabır donanımlı eğitimcidir. Bediüzzaman Hazretleri de en zor şartlarda eğitim hizmetlerine devam etmiş. Anlıyoruz ki, eğitimcinin mazereti olmaz. Eğitimci, hizmetlerin önündeki engelleri Allah’ın yardımı ve sabırla aşar. Allah bizleri sabrın yansımaları olan hizmette haramlara karşı durmakta sebat etmekten ve ibadetlerimizi yapmaktan ve istişare ile hizmetten ayırmasın.” Şanlıurfa Yeni Asya okuyucuları marifetiyle sürdürülen Pazar Gurubunun açık hava dersi, topluluğun gönüllü üyesi genç Said Üner’in özel köfte ikramlarıyla şenlendi. Ayrıca gençler meyvelerin bulunduğu bahçede tefekkür gezintisi yaptılar.