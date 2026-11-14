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14 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Ömer Yavuzyiğitoğlu’nu rahmetle yâd ediyoruz

14 Kasım 2026, Cumartesi 12:02
Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanlarından Ömer Yavuzyiğitoğlu, Kovid-19 teşhisiyle Pendik'teki bir hastanede tedavi olurken 15 Kasım 2020 günü vefat etmişti.

Gençlik yıllarından beri Yeni Asya camiası içinde bulunan ve siyasetle de ilgilenen Ömer Ağabey, 1980 öncesi AP Fatih İlçe Teşkilatında çalışmıştı. Ticaretle de iştigal eden Yavuzyiğitoğu, 2016-2019 yılları arasında Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı olarak vazife yapmıştı. 

Ömrünü Risale-i Nur hizmetine adayan Ömer Yavuzyiğitoğlu, istikamet ve sadakati hayatının temel ölçüsü bildi. Gençliğinden itibaren bu davaya gönül veren Yavuzyiğitoğlu, hizmet anlayışında Zübeyir Ağabey’in ihlâs ve disiplinini, Mehmet Kutlular Ağabey’in cemaat şuurunu ve metanetini örnek aldı. Hizmeti şahıslara değil, hakikatlere bağlamaya çalıştı. Yavuzyiğitoğlu'nun cenazesi 15 Kasım 2020 Pazar günü ikindi namazından sonra kılınarak, Eyüp Sultan Kabristanı'na defnedildi. Vefatının sene-i devriyesinde Ömer Ağabey'i rahmetle yâd ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Mekânı Cennet olsun.

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