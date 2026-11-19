Trabzon sokaklarında bir motosiklet, okuyucusuna ulaştırılacak gazeteler ve mütebessim bir çehre...

Yılmaz Erdoğan Ağabeyin ardından kalan hatıralar, hizmete adanmış bir ömrün sessiz şahitleri... Onun güven veren duruşunu, mütebessim çehresini ve insanlara ulaşmak için gösterdiği gayreti hüzünle ve minnetle yâd ediyoruz. Bazı ayrılıklar, sessizce yapılan iyiliklerin gönlümüzde ne kadar derin izler bıraktığını hissettiriyor.

Risale-i Nur hizmetinde “Nur’un postacısı” denilince, tek parti devrinin baskı ve takip şartlarında iman hakikatlerini gönüllere ulaştıran fedakâr insanlar hatırlanır. İslâmköy’deki “Nur Fabrikası”nda elle çoğaltılan risaleleri, mektupları ve formaları taşıyan bu kahramanlardan Abdullah Çavuş’u (Kula), Bediüzzaman “Risale-i Nur’un postacısı mübarek Abdullah” diye anmıştı. Onların omuzlarında, nesilleri birbirine bağlayan kıymetli bir emanet vardı.

Yılmaz Erdoğan Ağabeyimiz, farklı bir zamanda, aynı hizmet anlayışını yaşatanlardandı. Uzun yıllar Yeni Asya’nın Trabzon temsilciliğini yaptı.

Tam 50 sene boyunca Yeni Asya’nın dağıtımını üstlenmek, kelimenin tam anlamıyla bir ömrü bu davaya vakfetmektir. Trabzon’un sarp yollarında, yağmurunda çamurunda altında motoruyla kapı kapı dolaşarak hakikatleri insanlara ulaştıran Yılmaz Ağabeyin gitmediği yer, irtibat kuramadığı gönül yok gibiydi.

1970’li ve 1980’li yıllarda onlarca öğrencinin Nur hizmetiyle buluşmasına vesile oldu. Bir gencin iman hakikatleriyle tanışmasına açılan kapıda onun gayreti, samimiyeti ve tebessümü vardı.

Onu çocukluğundan hatırlayan birinin anlattıkları, bu güzel insanın gönüllerdeki yerini gösteriyor: Karşılaştığı çocuklara boyama kitapları hediye eder, onları motoruyla gezdirirdi. Yıllar sonra hatırlanan o küçük sevinçlerde, “Yılmaz amcanın şefkati” hâlâ sımsıcak. Bir çocuğun hafızasında iyilikle kalabilmek, insanın ardından bırakabileceği en güzel izlerden biri. Bugün o çocukluk hatıraları, ayrılığın hüznüne karışan birer vefa cümlesi oluyor.

Trabzon’dan İstanbul’a taşındığında hizmet yolculuğu da devam etti ve Risale-i Nur dershanelerinin açılmasına vesile oldu. Yeni Asya’yı okuyucularına ulaştırma gayretini elli yıl boyunca sürdürdü. Yarım asır... Bu iki kelimenin içinde tekrar tekrar yola çıkmak, insanlarla bağını korumak, bir emaneti sabırla taşımak var. Bir ömrün böyle istikrarla hizmete verilmesi, geride kalanlara başlı başına bir ders.

Şimdi adı anıldığında, dağıttığı gazetelerle birlikte açılmasına vesile olduğu dershaneler, Nur hizmetiyle tanıştırdığı gençler ve sevindirdiği çocuklar geliyor hatıra.

Onun ardından bize düşen, bu güzel hatıraları duaya ve gayrete dönüştürmek. Bir gence el uzatmak, bir çocuğu sevindirmek, bir okuyucuya gazetemizi ulaştırmak... Yılmaz ağabeyin ömründe karşılığını bulan bu küçük görünen işler, sadakatle sürdürüldüğünde nesiller arasında sağlam bir gönül köprüsü kuruyor. O köprüyü yaşatabilmek, aziz hatırasına göstereceğimiz vefanın da bir ifadesi olacaktır.

Yokluğu elbette üzüntü veriyor. Fakat inanıyoruz ki ölüm, ebedî hayata açılan kapıdır. Tesellimiz, rahmeti sonsuz Rabbimizin merhameti; ümidimiz, hayra vesile olan bu gayretlerin onun amel defterine güzellikler olarak yazılmasıdır. Gözümüzün önünde yine o mütebessim yüz beliriyor; dilimizden bir Fatiha, gönlümüzden derin bir teşekkür yükseliyor.

Ahmet Said, Mehmet Fatih ve Abdullah kardeşlerimiz başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve bütün hizmet arkadaşlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Cenab-ı Hak, Nur’un postacısı Yılmaz Ağabeyimize rahmet ve mağfiret eylesin. Gönüllere taşıdığı hakikatler, ardından yükselen dualarla buluşsun.