Kıyametin vakti Allah’ın ilminde

1960’ta yayımlanan bir çalışma, nüfus artışının aynı hızla sürmesi hâlinde 13 Kasım 2026’da insanlığın matematiksel olarak aşırı nüfusa ulaşacağını ve bunun dünyanın sonunu getireceğini öne sürdü.

Avusturyalı fizikçi Heinz von Foerster ve ekibinin 1960’ta Science dergisinde yayımladığı çalışma, son iki bin yılın nüfus verilerine dayanıyordu. O dönemdeki artış hızının değişmeden devam edeceği varsayımından hareket eden araştırmacılar, nüfus eğrisinin 13 Kasım 2026’da matematiksel olarak çok fazla büyüyeceğini hesapladı. Bu sonuç, insanlığın aşırı nüfus sebebiyle kendi sonunu getirebileceğini gündeme getirdi.

Nüfus artış hızı düştü, varsayım tutmadı

Araştırmanın nüfus eğrisi, 1990'ların başlarına kadar gerçek verilerle şaşırtıcı ölçüde örtüştü. Ancak sonraki yıllarda dünya genelindeki nüfus artışı belirgin biçimde yavaşladı. Günümüzdeki projeksiyonlar, dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyar civarında zirveye ulaşabileceğine işaret ediyor. Ailelerin daha az çocuk sahibi olması ve nüfus eğilimlerinin değişmesi, 1960’taki modelin dayandığı varsayımı geçersiz kıldı.

İnsanlığın sonunu Allah bilir

Tarih boyunca Halley Kuyruklu Yıldızı’nın Dünya’ya yaklaşması, Maya takvimi ve çeşitli kişilerin açıklamaları "dünyanın sonu yaklaşıyor, kıyamet kopacak" korkusuna yol açtı; ancak beklenen felâketler yaşanmadı. 13 Kasım 2026’yı işaret eden nüfus hesabı da artış hızının değişmeden süreceği varsayımına dayanıyordu. Kıyametin vaktini ancak Allah bilir.

Haber Merkezi