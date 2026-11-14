Hasan Feyzi Yüreğil’e dua ile...

Müridleriyle birlikte tarikatten hakikate geçerek Risale-i Nur’a hizmet eden ve Üstadının bedeline şehit olan şair Hasan Feyzi Yüreğil’i vefat yıldönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

Şair, edip, mutasavvıf ve muallim Hasan Feyzi Yüreğil, 1895 senesinde Denizli'de doğmuştur. Bediüzzaman Hazretlerini 1943 Denizli Mahkemesi sırasında tanıyan Hasan Feyzi Efendi Hapishaneye girmedi, fakat şiir ve yazılarıyla dışarıdan, hapishanedeki Üstad’ına ve Nur Talebelerine destek oldu. Bilhassa, o günlerin çok ağır baskılarına maruz kalan Nur talebelerine şiirleriyle moral ve şevk kaynağı oldu.

Şeyhinin vasiyeti ile Üstadını buldu

Bediüzzaman Hazretleri'nin Nurs’ta doğduğu gün, Melâmî Tarikatı Şeyhi Hacı Hasan Feyzi Efendi, onun büyük bir veli ve asrın vekili olacağını müjdelemişti. Vefatı yaklaşan şeyh, gerçek veliye nasıl tâbî olunacağını vasiyet olarak belirtmişti. Altmış yıl sonra, 1943’te Bediüzzaman Denizli’ye getirildiğinde, şeyhin halifesi Hasan Feyzi Ağabey, vasiyette tarif edilen zatın Üstad olduğunu anlayıp tâbi olmak istedi; ancak Bediüzzaman, kendisinin o kişi olmadığını belirtti.

Tarikat hizmeti burada bitmiştir

Hasan Feyzi Ağabey müritlerini de toplayarak; “Bu tarikat meselesi benim için burada bitmiştir! Zamanın müceddidi buraya geldi, şimdi vazife onundur." der. Yıllardır tarikat dersi alan müridler, bütün tarikatlerin maksudu olan hakikat dersini Risale-i Nur’dan alarak, Nur’ların naşiri ve talebesi olurlar.

Üstad’ının yerine şehit oldu

1895’te Denizli’de doğan Hasan Feyzi Yüreğil, şair, edip, mutasavvıf ve muallimdir. “Bâb-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem/Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak” diyen Hasan Feyzi Ağabey’in bu sâfî ve hâlisâne duası kabul buyurulmuş olmalı ki, 1946’da Üstad’ı zehirleme su-i kastlarının birinde aynı gün Hasan Feyzi Ağabey Denizli’de rahatsızlanır. 13 Kasım 1946’da şehit olur. Bediüzzaman Hazretleri: “Nurlar hakkında parlak fıkralarında, bu bîçare kardeşine kendini kurban etmeye söz verdiğinden ve Nur vazifesini acele yapmasıyla istirahat âlemine gitti.”1 ifadesini kullanmıştır. Mezarı Denizli Kabristanındadır. Allah ondan razı olsun, mekânı Cennet olsun. Amin.

Dipnot:

1-Emirdağ Lâhikası, s. 189.