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14 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Ali Uçar’ı rahmetle anıyoruz

14 Kasım 2026, Cumartesi 11:56
Merhum Ali Uçar Ağabey, 1944 yılında Osmaniye’nin Fakıuşağı Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra 1962’de Batman’da öğretmen olarak vazife yapar.

Bu sırada Risale-i Nur hakkında edindiği menfî bilgilerle Nur aleyhinde propaganda yapar. Çetin Özek’in Nurculuk’u hedef aldığı bir kitabından deliller göstererek kendini savunur. O sıralarda Hacı Mirza Efendi Batman’da Nur hizmetiyle ilgilenmekteyken karşılaştığı Ali Uçar’la “Sen o kitabı getir, ben de Risale-i Nur’ları getireceğim. Bakalım kimin dedikleri doğru” diye anlaşırlar. Uzun bir sohbet neticesi Ali Uçar, Risale-i Nur’ların tesiri altında kalır ve sabaha kadar okur.

Her dilde konferans veren genç

Bundan sonra Nur’a adanmış bir dava adamı olur. İkna edici hitabetiyle birçok insanı Risale-i Nur ile nurlandırır. O dönem siyaseten ülkenin bıçak sırtı günleri yaşadığı bir dönemdir ve sol gruplar din aleyhinde propaganda yapmaktadır. Deniz Gezmiş gibi insanlar tarafından kaldığı yurda baskın yapılmasına karşılık dinini müdafaa etmekten çekinmez. O gece gördüğü rüyası meşhurdur. Hazret-i Muhammed (asm) ve diğer peygamberlerle müşerref olduğu sadık bir rüyadır. Ali Ağabey’in bir yabancı dili kısa sürede öğrenebilme kabiliyeti de vardır. Almanca, İngilizce, Fransızca konferanslar verir. Nitekim bir yılda, Avrupa’da başka dillerde 400 konferans veren Türk genci olarak gazetelere haber konusu olmuştur. 19 Kasım 1997 tarihinde Almanya dönüşünde, Bayram Yüksel, Mehmet Çiçek ile birlikte geçirdikleri kaza sonucu Ali Uçar da bâkî âleme uçtu ve Barla sıddıklarına komşu oldu. Allah kabirlerini pür Nur eylesin, makamları âlî olsun.

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