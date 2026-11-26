İslâm ve peygamber düşmanları, hem dünyada ve hem de ahirette cezalarını çekeceklerdir.

Tarih buna en güzek şahittir. Kureyş müşrikleri, Peygamberimize (asm) ve Müslümanlara yaptıkları eziyet ve işkencelerin cezâsını 624 yılında yapılan Bedir Savaşı’nda büyük bir hezimete uğrayarak gördüler. Yaptıkları zulümlerin cezasını ölerek ödediler.

Sevgili ve şefkatli Nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem, 24 kişinin cesedini pis bir kuyuya atılmasını emretti. Bu cesedlere isimleri ile şöyle seslendi: Yâ Utbe İbni Rebîa, yâ Şeybe İbni Rabîa, yâ Ümeyye İbni Halef, yâ Ebâ Cehil, yâ İbni Hişam! Eğer siz, Allâh’a ve Resûlüne itâat etmiş olsaydınız bu itâatiniz sizi sevindirir miydi? Şüphesiz sevindirirdi. Ey maktüller (ölüler)! Biz, Rabbimizin bize va’d ettiği nusret ve zaferi muhakkak sûrette gerçek bulduk. Siz de bâtıl putlarınızın va’d ettiği hayalî zaferi gerçek buldunuz mu?” buyurdu.

Bunun üzerine Hz. Ömer: Yâ Resûlallah! Kendilerinde hayat eseri bulunmayan ölü cesetlere ne söylüyorsun? diye sordu. Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem cevâben: “Muhammed’in hayâtı yed-i kudretine olan Allah’a yemin ederim ki, benim söylediğim sözleri siz, onlardan daha iyi işitir değilsiniz! (Onlar da söylediklerimi işitirler.)” buyurdu.

Kureyş müşrikleri, sevgili ve şefkatli nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellemin bu sözleriyle ayıplanmış, aşağılanmış, horlanmış ve küçük düşürülmüştür. Ayrıca Cehennem çukuru olan kabirlerinde şiddetli azaba maruz kalmışlar ve hâlâ da azap çekmeye devam ediyorlar.

İşte aynen bunun gibi, Gazze’de, Filistinde ve dünyanın diğer yerlerinde zulme uğrayan şehidler, ölüm acısı bile duymadan Cenneti kazanıyorlar. En mutlu ve en huzurlu bir hayata kavuşuyorlar.

İslâm, insan ve peygamber düşmanları ve bebek katilleri ise, azgın Kureyş müşrikleri gibi Cehennem azabını hak ediyorlar. Cenab-ı Hak, o zalimlerden mazlumların hakkını alacak ve onları ebedî cehennem azabına maruz bırakarak mazlumların intikàmını kat kat alacaktır. Adalet yerini bulacaktır. Çünkü, Allahu Teâlâ Âdil-i mutlaktır. Zü’l-intikàm’dır. Yani, zalimlerden ve haksızlardan intikàm alıcıdır. “Yaşasın zalimler için Cehennem!”

İman, İslâm, ümit, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)