Ölümden kaçış ve kurtuluş yoktur. Ölüm hiçbir zaman gündemden düşmeyen bir hakikattır.

Her nefis ve üzerinde yaşadığımız şu dünya da kıyametin kopması ile ölecektir. Bize düşen görev, ölüme iman ve salih amel ile hazırlık yapmak ve ölümler karşısında sabredip kadere teslim olmaktır.

Bağırıp çağırmak, feryad etmek caiz değildir. Bu durum kaderi tenkit ve İlâhî iradeye itirazdır.

Böyle isyan etmek yerine; sabredip, ses çıkarmadan ağlayabiliriz. Ayrıca imkânımız oranında onlar adına hayır ve tasadduk yapabiliriz. Onlara dua edebiliriz. Çünkü duanın tesiri azîmdir. Hem kendimizin ve hem de ölen yakınımızın günahlarının affedilmesi için dua etmek sünnettir ve sevaptır.

"Duanın tesiri azîmdir. Husûsan dua külliyet kesbederek devam etse, netice vermesi galiptir, belki daimîdir. Hattâ denilebilir ki, sebeb-i hilkat-i âlemin birisi de duadır. Yani, kâinatın hilkatinden sonra, başta nev-i beşer ve onun başında âlem-i İslâm ve onun başında Muhammed-i Arabî Aleyhissalatü Vesselâmın muazzam olan duası, bir sebeb-i hilkat-i âlemdir." (Mektubat, s. 290.)

Sevgili ve şefkatli Nebîmiz (asm), Ebu Seleme'nin vefâtında onun yanına girdi. Açık kalmış olan gözünü kapattı. Sonra da: "Ruh kabzolunca göz onun ardından baka kalır." buyurdu.

Bunun üzerine ölünün ailesinden bir cemaat vâveylâ edip çığlık attılar.

Resûl-i Ekrem Efendimiz: "Nefislerinize ancak hayırla dua ediniz. Çünkü melekler duanıza amin der." buyurdu.

Sonra da şöyle dua etti: "İlâhî! Ebû Seleme'yi mağfiret et. Onu affet. Hidâyete mazhar olan kullarla beraber derecesini yükselt. Kalanlar için de bunun izinden yürüyecek, hayırlı halef ve hayırlı nesiller bırak. Ey âlemlerin Rabbi! Bizi de onu da yarlığa ve affet. Kabrini genişlet ve aydınlat!" (R.Sâlihîn, c.2/923)

İman, İslâm, ihlâs, şevk, ümit, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)

