Kütahya'da bir fabrikada çalışan 3 Kenyalı işçi, Müslüman olarak Burak, İbrahim ve Tayyip isimlerini aldı. Mühtedilerin İslam'ı seçme sürecinde fabrika yöneticilerinin ve arkadaşlarının desteklerinin etkili olduğu ifade edilirken, üç gencin ezandan da etkilendikleri aktarıldı.

Kütahya'da bir fabrikada çalışan 3 Kenyalı, Müslüman oldu. İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çalışan Morgan Kipsang, Hezron Kıpkoech ve Theophılus Kıpchumba Kıprono Müslüman olmak için Müftülüğe başvurdu. Müftülük binasında İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin rehberliğinde gerçekleştirilen merasimde kelime-i şehadet getiren Kenyalılar Müslüman oldu. Onlar artık Burak, İbrahim ve Tayyip Törende Kipsang "Burak", Kıpkoech "İbrahim" ve Kıprono ise "Tayyip" ismini aldı. Müftü İzmirli, bu kişilere Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i tanıtan kitaplar hediye etti. Ezandan ve arkadaşlarından etkilendiler Kenyalıların İslamiyet'i seçme sürecinde, çalıştıkları fabrikanın yöneticileri ile mesai arkadaşlarının desteklerinin ve camilerde okunan ezanların etkili olduğu öğrenildi. İl Müftüsü İzmirli, vesile olan işletme sahibi ve yönetim kuruluna, OSB'deki Hediye Güral Camisi İmam Hatibi Muzaffer Çam'a teşekkür etti. Yaklaşık 20 gün önce bir porselen fabrikasında çalışan 3 Kenya vatandaşı daha Müslüman olmuştu. AA

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