ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
120 teröristten 81'i yakalandı: Terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden bıraktığı DEAŞ’lı teröristler aranıyor

20 Ocak 2026, Salı 05:24
Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden çıkan terör örgütü DEAŞ mensubu 120 teröristten 81'inin yakalandığını duyurdu.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki kapsamlı ateşkes anlaşmasının tam metni

 

İçişleri Bakanlığı, art arda yaptığı açıklamalarda, ilk olarak terör örgütü YPG/SDG'nin DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu belirtti.

 

Bakanlık ardından, "Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristin kaçmasının ardından, Suriye ordusu birlikleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı özel operasyon birimlerinin Şeddadi kentine girdiğini" aktardı.

 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ordu ve İçişleri Bakanlığı birlikleri Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı arama ve tarama operasyonu yürüttü. Operasyonda 81 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Geriye kalan DEAŞ’lıların ise aranmasına devam ediliyor."

Suriye ordusu dün akşam saatlerinde, terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını duyurmuştu.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak’ta terör örgütü YPG/SDG’ye karşı Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

AA

