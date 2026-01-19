Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki kapsamlı ateşkes anlaşmasının tam metni

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.

Suriye yönetimi, YPG/SDG ile varılan anlaşma sonrası ateşkes ilan ederek operasyonları durdurdu

Bakanlıktan, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Varılan anlaşma doğrultusunda bölgede ateşkes ilan edildiği ve terör örgütüne yönelik operasyonların durdurulduğu belirtilerek, "Tüm cephelerde ateşkes ve farklı çatışma bölgelerindeki çatışma faaliyetlerinin kapsamlı biçimde durdurulduğunu ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu adımın, bölge halkının geri dönüşü için güvenli koridorların açılmasına ve devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunmak üzere görevlerine yeniden başlamasına zemin hazırlaması amacıyla atıldığı belirtildi.

SANA'ya göre, anlaşmanın tam metni şöyle:

1. Yeniden konuşlandırmaya bir ön adım olarak Suriye hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilanı ve SDG’nin tüm askeri birliklerinin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi.

2. Deyrizor ve Rakka illerinin idari ve askeri olarak tamamen ve derhal Suriye hükümetine devredilmesi. Buna, tüm sivil kurum ve tesislerin devri ile Suriye devletinin ilgili bakanlıklarında görevli mevcut çalışanların kadroya alınması için derhal kararnamelerin çıkarılması ve hükümetin, iki vilayette SDG'nin savaşçıları ve sivil kurum çalışanları hakkında herhangi bir işlem yapılmaması taahhüdü dahildir.​​​​​​​

3. Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi.

4. Suriye hükümeti, kaynakların Suriye devletine dönmesini sağlamak için Suriye güvenlik güçleri tarafından korunması suretiyle bölgedeki tüm sınır geçişlerinin, petrol ve doğal gaz alanlarının kontrolünü ele alacaktır.

5. Kürt bölgelerinin özel durumunu göz önünde bulundurarak, gerekli güvenlik incelemesinin ardından, tüm SDG askeri ve güvenlik personelinin "bireysel" olarak Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yapılarına tamamen entegre edilmesi, bu kişilere askeri rütbeler, mali haklar ve lojistik gereksinimler sağlanması.

6.Suriye Demokratik Güçleri (SDG) liderleri/liderliği, eski rejimin kalıntılarını saflarına katmaktan kaçınmayı ve Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerindeki eski rejim yetkililerinin listesini sunmayı taahhüt eder.

7. Siyasi katılım ve yerel temsilin garantisi olarak, Haseke Valiliği görevine atanacak adayı belirleyen bir başkanlık kararnamesinin yayınlanması.

8. Ayn el-Arab (Kobani) bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının korunması.

9. DEAŞ tutukluları ve kampları dosyasından sorumlu idarenin ve tesislerin güvenliğini sağlayan güçlerin Suriye hükümetiyle entegre edilmesi, böylece Suriye hükümetinin bunlar üzerinde tam hukuki ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi.

10. Ulusal ortaklığı sağlamak amacıyla, merkezi devlet yapısı içinde üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlere atanmak üzere SDG liderliği tarafından sunulan aday listesinin kabul edilmesi.

11. Kültürel ve dille ilgili hakların tanınmasını ve kayıt dışı/vatansız kişiler ve önceki on yıllarda biriken mülkiyet hakları talepleri dahil olmak üzere, hak temelli ve vatandaşlık konularında çözülmemiş sorunların ele alınmasını öngören 2026 tarihli 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin memnuniyetle karşılanması.

12. SDG, egemenliğin ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla Suriyeli olmayan tüm PKK lider ve üyelerini Suriye Arap Cumhuriyeti dışına çıkarma taahhüdünde bulunur.

13. Suriye devleti, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamak amacıyla ABD ile koordinasyon içinde Uluslararası Koalisyonun aktif bir üyesi olarak terörle (DEAŞ) mücadeleyi sürdürme taahhüdünde bulunur.

14. Afrin ve Şeyh Maksud bölgeleri sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu dönüşüne ilişkin mutabakat sağlanması için çalışılması.

Bölgede sükunet hakim

Öte yandan anlaşma sonrası cephe hatlarında tansiyon düşerek yerini sükunete bıraktı.

AA muhabirlerinin aktardığına göre, Suriye ordusunun terör örgütüne yönelik gündüz saatlerinde operasyonlar yürüttüğü Rakka ve Tel Abyad'daki cephe hattında çatışmalar durdu ve sessizlik hakim.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında kalan terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Bölgedeki sivillerin tahliyesinin ardından Suriye ordusu 15 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde terör örgütüne karşı operasyon başlatmıştı.

Suriye ordusu, Rakka kentine yoğun sevkiyat yapıyor

Suriye ordusu, halk ve aşiretlerin ayaklanarak terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri aldığı Rakka kentine yoğun sevkiyat yapıyor.

Suriye ordusuna ait çok sayıda askeri konvoy, Rakka kent merkezine doğru ilerliyor.

YPG/SDG elebaşı Şahin, Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşeceklerini söyledi

Şahin, Erbil merkezli Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamada, örgütün işgalindeki Deyrizor ve Rakka illerinden çekilmeyi kabul ettiklerini belirtti.

Bugün Şam’da Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşeceklerin kaydeden Şahin, döndükten sonra detaylı bir açıklama yapacağını ifade etti.

Şahin, anlaşmanın detaylarına değinmedi.

Suriye İçişleri Bakanlığı: Haseke’deki katliam haberlerini teyit etmek için gerekli soruşturmalar başlatıldı

Bakanlığın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Haseke ilinde meydana geldiği bildirilen katliam haberlerinin büyük bir endişe ve ciddiyetle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı" kaydedildi.

Terör örgütü YPG/SDG keskin nişancıları Rakka merkezde halka ateş açarak 4 kişiyi öldürdü

Terör örgütü YPG/SDG keskin nişancılarının, Suriye'nin Rakka kentinde ayaklanarak kentin merkezini büyük ölçüde geri alan halka ateş açması sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.

Terör örgütünün saldırıları sonucu yaralanan en az 10 kişi de kentteki hastanelere getirildi.

Rakka merkezini büyük ölçüde geri alan yerel halk, şehirdeki terör örgütüne ait sembolleri kaldırdı.

Halk, Rakka'nın bazı noktalarındaki terör örgütüne ait sembolleri yırttı, bir teröristi sembolize eden heykeli de yıktı.

Öte yandan yerel halk ve aşiret güçleri, kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri alsa da Rakka'da çok sayıda terör örgütü mensubu keskin nişancı bulunuyor.

Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından Rakka ve Haseke kırsalına yönelik yeni bir operasyon başlattı

Bölgeden aktarıldığına göre, Suriye ordusu, terör örgütüne karşı Türkiye sınırında yer alan Tel Abyad'dan iki yeni cephe açtı.

Suriye ordusu, Tel Abyad'dan güneyde terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Rakka kırsalına ve Haseke'ye doğru operasyon başlattı.

Öte yandan terör örgütünün, alıkoyduğu kadın ve çocukları tuttuğu Rakka merkezdeki hapishanenin kontrolü geri alındı. Serbest bırakılan kadınlar sevinç gösterileri yaptı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, terör örgütünün hapishanesinde kadınların yanı sıra çok sayıda çocuğun da alıkonulduğu görüldü.

Rakka'da ayaklanan halk ve aşiret güçleri, kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde kurtardı

Suriye’nin doğusundaki Rakka ilinde ayaklanan halk ve aşiret güçleri, kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri aldı.

Rakka'daki AA kaynaklarının verdiği bilgiye göre, halk ve aşiret güçlerinin YPG/SDG'ye karşı başlattıkları ayaklanma sonucu, örgüte ait yerleşkeler basıldı ve il merkezindeki birçok stratejik nokta kontrol altına alındı.

Kent merkezinde YPG/SDG varlığı büyük ölçüde sona erdirilirken, güvenlik noktaları ve kamu binalarında denetim devralındı.

Kentte kontrolün sağlanmasının ardından yerel idari yapıların yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye'nin El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "Rakka'daki halkımıza müjde veriyoruz, durum son derece iyi ve Suriye ordusu görevini en iyi şekilde yerine getirdi." dedi.

El-Baba, halkın hükümet güçleriyle yoğun bir işbirliği içinde olduğunu ve bu desteğin sahadaki çalışmaları önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurguladı.

İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, Rakka'nın kontrol altına alınmasının ardından özellikle çatışma öncesinde oluşturulan il iç güvenlik komutanlığı öncülüğünde kent genelinde konuşlandığını belirten El-Baba, diğer illerden de iç güvenlik birimlerine bağlı takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

El-Baba, Tabka kentinde büyük bir sevinç ve coşku havasının hakim olduğunu ifade ederken, bakanlığın çalışmalarının kamu ve özel mülklerin korunması, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün kolaylaştırılmasına odaklandığını kaydetti.

El-Baba ayrıca, "Birkaç saat içinde kent genelinde konuşlanma tamamlanacak, yeni polis karakolları ve güvenlik merkezleri hizmete açılacak." bilgisini paylaştı.

Suriye yönetimi, YPG/SDG'nin çıkarılmasının ardından Rakka'da kurumları hızla faaliyete geçirmeye başladı

Suriye yönetimi, terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden büyük ölçüde çıkarılmasıyla eş zamanlı olarak ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ilinde kamu kurumları ve yerel meclislerin derhal faaliyete geçirilmesi talimatını verdi.

Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancerani, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ordusunun Rakka iline ulaşmasının ardından söz konusu talimatın verildiğini belirtti.

Ancerani, ordunun dün Rakka ilinin idari sınırlarına ulaştığını, bugün ise il kırsalında yer alan Tabka kenti ile Fırat Barajı'nın kontrol altına alındığını hatırlattı.

"Rakka ilinde yerel yönetim işlerinden sorumlu yetkiliyi (ismini belirtmeden), derhal bölgeye gitmesi ve devlet kurumları ile yerel meclislerin yeniden faaliyete geçirilmesi için görevlendirdik." ifadelerini kullanan Ancerani, bu adımın temel hizmetlerin başlatılması amacıyla atıldığını vurguladı.

Söz konusu talimatın, "Suriye ordusunun bölgeye girişiyle eş zamanlı olarak kamu hizmetlerinin devreye sokulmasının başlangıcı" niteliği taşıdığını kaydeden Ancerani, "Bu süreci tüm aşamalarıyla yakından takip ediyoruz. Halkımıza hizmet sunmak ve bu bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak için hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aşiretler, Suriye'nin Deyrizor ilini terör örgütü YPG/SDG’den tamamen kurtardı

Deyrizor’daki AA ekibinin aktardığına göre, aşiret güçleri dün akşam saatlerinden itibaren terör örgütü YPG/SDG’ye karşı başlattıkları ilerleme kapsamında il genelinde hakimiyet sağladı.

Aşiretler, Deyrizor’un güney ve orta kesimlerinin ardından kuzey yönünde ilerleyerek Rakka ve Haseke sınır hattına kadar uzanan bölgeleri de kontrol altına aldı. Böylece il sınırlarının tamamında YPG/SDG varlığı sona erdirildi.

Kontrol altına alınan yerleşim yerleri arasında Muheymide, Suveydan el-Cezire, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Halebiyye Meydanı, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havaic, Şehil, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra sahası, Huvayic Bumasa ve Sava yer aldı.

Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretler, Fırat'ın doğusundaki Ömer petrol ve Kuniko gaz sahasını ele geçirdi

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı.

Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.

ABD’nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.

Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor’a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi kenti aşiretler tarafından YPG/SDG’den kurtarıldı

Suriye’de Fırat Nehri’nin doğu yakasında yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentinde ayaklanan aşiretler, bölgeyi terör örgütü YPG/SDG’den kurtardı.

YPG/SDG mensupları Şeddadi’de yaşanan panik ve çözülme ortamında bazı karargah ve askeri noktaları ateşe vererek bölgeden çekildi. Geri çekilme sırasında ilçede kısa süreli kaos yaşandığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan Haseke’ye bağlı Şeddadi kentinin, örgüte karşı ayaklanan aşiret güçlerinin kontrolüne geçtiğini, YPG/SDG unsurlarının çekilme esnasında bazı yapıları ateşe verdiğini aktardı.

Haberde, YPG/SDG saflarındaki çözülmenin, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Rakka ilinde yaşanan gelişmelerle birlikte hız kazandığına dikkat çekildi.

Suriye ordusunun daha önce Fırat’ın batısında bulunan Tabka ilçesi ile Fırat Barajı’nı kontrol altına aldığı, İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin de bölgede konuşlanmaya başladığı ifade edildi.

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında Tişrin Barajı çevresinde çatışmalar şiddetlendi

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında çatışmalar şiddetlendi.

Münbiç'ten aktarılanlara göre, YPG/SDG'nin işgali altındaki stratejik öneme sahip Tişrin Barajı çevresinde ordu ile örgüt arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Terör örgütünün işgalinin devam ettiği Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerinde ve Suriye'nin ikinci büyük hidroelektrik santrali konumunda yer alıyor.

Suriye ordusu 16 Ocak akşamı Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlara başlamış, örgüt ABD'nin devreye girmesiyle bu bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu birlikleri Deyr Hafir'den sonraki kısımları çatışarak ele geçirmek zorunda kalmıştı.

Terör örgütü YPG/SDG saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Havalimanı yeniden açılıyor

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, terör örgütü YPG/SDG’nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanında uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtilerek kararın, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği ile operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı.

Yolculardan, uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu şirketleri üzerinden takip etmeleri istendi.

Terör örgütü YPG/SDG’nin saldırıları nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanında uçuşlar 8 gündür yapılamıyordu.

Suriye İçişleri Bakanlığı: Halep’in doğusundaki Deyr Hafir kentinde bomba yüklü araç imha edildi

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir kentinde bir caddede park halinde bulunan bomba yüklü aracın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı uzman mühendislik ekiplerinin müdahalesiyle Deyr Hafir kentinde bomba yüklü aracın imha edildiği, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede güvenlik taramalarının sürdüğü belirtilerek vatandaşlardan şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve durumu derhal kentte konuşlu İçişleri Bakanlığı birimlerine bildirmeleri istendi.

Suriye ordusu dün Deyr Hafir ve Meskene kentleri ile Halep’in doğu kırsalındaki 34 köy ve beldede kontrolü sağladığını, terör örgütü YPG/SDG mensubu yüzlerce kişinin de orduya teslim olduğunu açıklamıştı.

Ürdün, Suriye’deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Ürdün, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün Suriye ordusuna tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes sağlanmasına yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve söz konusu gelişmeyi “Suriye’nin birliğini, istikrarını ve güvenliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım” olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Fuat el-Mecali, Ürdün’ün Suriye’nin güvenliği, istikrarı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik desteğini bir kez daha teyit etti.

El-Mecali, anlaşmaya varılmasında ABD’nin oynadığı rolü takdir ettiklerini belirtti ve anlaşma hükümlerinin, “Suriye ve halkının çıkarlarına hizmet edecek, iyileşme ve yeniden yapılanma çabalarını destekleyecek şekilde uygulanmasının” önemine vurgu yaptı.