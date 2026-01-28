AB, Rusya’dan gaz ithalatını durduruyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’dan doğal gaz ithalatının 2027 sonbaharına kadar tamamen sona erdirilmesini öngören düzenlemeyi onayladı.

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Rusya’dan boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımının aşamalı biçimde sonlandırılmasına yönelik düzenlemeyi resmen kabul ettiğini duyurdu. Konseyden yapılan açıklamada, yeni düzenleme kapsamında Rusya’dan AB’ye yönelik boru hattı gazı ve LNG ithalatının kademeli olarak yasaklanacağı belirtildi. Mevcut sözleşmeler için bir geçiş süreci öngörüldüğü, bu aşamalı yaklaşımın fiyatlar ve piyasa üzerindeki olası etkileri sınırlamayı amaçladığı ifade edildi.

AA

