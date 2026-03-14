Prof. Dr. İlber Ortaylı vefat etti

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ortaylı, 16 Mart'ta İstanbul'da Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek.

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti. Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Prof. Dr. İlber Ortaylı, 16 Mart'ta son yolculuğuna uğurlanacak Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, usta tarihçi için 16 Mart saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ardından usta tarihçinin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek. Ailesi, açıklamada ayrıca cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfına bağış yapmalarını rica etti. AA

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.