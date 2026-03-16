"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Veli Işık Kalyoncu dualarla uğurlandı

16 Mart 2026, Pazartesi
Bediüzzaman'ın talebelerinden ve son şahitlerden Veli Işık Kalyoncu Ağabey dualarla ahirete uğurlandı.

Bediüzzaman Hazretlerini çok defa ziyarette bulunan, Üstadın "Veli Kardaşım" diyerek kucaklayıp dua ettiği Kastamonu'lu Veli Işık Kalyoncu Ağabey 14 Mart Cumartesi sahur vakti 04.30'da vefat etti. Kalyoncu Ağabeyin naaşı dün Eyüpsultan Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Kabristanı'na defnedildi.

Veli Işık Kalyoncu kimdir?

Son Şahitlerden Veli Işık Kalyoncu, 1936 Kastamonu doğumludur. İlk ve orta eğitimini İnebolu ve Kastamonu’da tamamlamıştır. Ankara İlahiyat Fakültesini bitirmiştir. Ankara’da, Kastamonulu ve diğer yerlerden üniversite talebeleri ve ağabeylerle önemli hizmetleri oldu. Kastamonulu olması hasebiyle Mehmed Feyzi Efendi ile de çok yakın olmuş, Feyzi Efendi'nin kendisine lûgatçeli bir Asâ-yı Mûsa vermesiyle Nur’ları tanımıştır. Üstadı defalarca ziyaret eden Kalyoncu, emekli öğretmen olarak Bursa'da yaşıyordu.  

Veli Işık Kalyoncu, Ankara’da Risale-i Nur’un matbaalarda ilk kez basımında gayret gösteren ve eserlerin neşrinde faal rol alanlardandır. Bilhassa Tarihçe-i Hayat'ın hazırlanmasına yakından şahitlik etti. Kalyoncu, Risale-i Nur’un teksirden matbaaya geçiş dönemlerinin önemli isimlerindendir. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun.

Yeni Asya - Seyhan Şentürk

