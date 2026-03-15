"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Sanchez Avrupa'nın itibarını kurtardı

15 Mart 2026, Pazar 00:29
“CESUR YÜREK” PEDRO SANCHEZ'İN İNSANÎ DEĞERLERİ SAVUNAN DURUŞU TAKDİR TOPLUYOR. İNSANLIK VİCDANINI TEMSİL EDEN BU DİK DURUŞUN İSLÂM ÜLKELERİNDEKİ YÖNETİCİLERE DE ÖRNEK OLMASI İSTENİYOR.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Avrupa değerlerine sahip çıkma duruşunun büyük takdir topladığını belirtti.

Karaahmetoğlu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Avrupa değerlerine sahip çıkma duruşunu överken, bu tavrın Avrupa’nın itibarını güçlendirdiğini ve ortak geleceğe umut verdiğini vurguladı.

Ortak değerler gözetilmeli

Karaahmetoğlu, yayınladığı yazılı açıklamasında “Sanchez’in, bir siyasetçi için oldukça zor olan bu tutumu taviz vermeden sürdürmesi, halklar nezdinde büyük beğeni topladı. Bu yaklaşım, Avrupa Birliği’nin son yıllarda kaybettiği itibarını yeniden kazanmasına katkı sağladı” dedi.

Alman Federal Meclisi çatısı altındaki Avrupa Komisyonu üyesi olarak Avrupa içindeki diyalog, kurumsal iş birliği ve karşılıklı saygının önemine vurgu yapan Karaahmetoğlu, Avrupa’nın ortak geleceğinin yalnızca ulusal çıkarlarla değil, birlik içindeki dengelerin, ilişkilerin ve ortak değerlerin gözetilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti.

Bu yaklaşımı destekleyin

Karaahmetoğlu, Sanchez’in tutumunun insan hakları, uluslararası hukuk ve çok taraflı diplomasi açısından Avrupa’nın temel değerleriyle örtüştüğünü ifade ederek, bu yaklaşımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.”Bugün Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu şey; diyalog kanallarını açık tutan, demokratik ilkeleri esas alan ve insan haklarını merkezde tutan sorumlu bir siyasi anlayıştır” diyen Karaahmetoğlu, Avrupa Birliği içindeki ilişkilerin hassasiyetle gözetilmesi ve ortak değerler temelinde yürütülen politikaların desteklenmesinin uzun vadeli istikrar için önem taşıdığını vurguladı.

Berlin - Anka

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.