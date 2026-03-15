Sanchez Avrupa'nın itibarını kurtardı

“CESUR YÜREK” PEDRO SANCHEZ'İN İNSANÎ DEĞERLERİ SAVUNAN DURUŞU TAKDİR TOPLUYOR. İNSANLIK VİCDANINI TEMSİL EDEN BU DİK DURUŞUN İSLÂM ÜLKELERİNDEKİ YÖNETİCİLERE DE ÖRNEK OLMASI İSTENİYOR.

Cesur yürek Sanchez Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Avrupa değerlerine sahip çıkma duruşunun büyük takdir topladığını belirtti. Karaahmetoğlu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Avrupa değerlerine sahip çıkma duruşunu överken, bu tavrın Avrupa’nın itibarını güçlendirdiğini ve ortak geleceğe umut verdiğini vurguladı. Ortak değerler gözetilmeli Karaahmetoğlu, yayınladığı yazılı açıklamasında “Sanchez’in, bir siyasetçi için oldukça zor olan bu tutumu taviz vermeden sürdürmesi, halklar nezdinde büyük beğeni topladı. Bu yaklaşım, Avrupa Birliği’nin son yıllarda kaybettiği itibarını yeniden kazanmasına katkı sağladı” dedi. Alman Federal Meclisi çatısı altındaki Avrupa Komisyonu üyesi olarak Avrupa içindeki diyalog, kurumsal iş birliği ve karşılıklı saygının önemine vurgu yapan Karaahmetoğlu, Avrupa’nın ortak geleceğinin yalnızca ulusal çıkarlarla değil, birlik içindeki dengelerin, ilişkilerin ve ortak değerlerin gözetilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. Bu yaklaşımı destekleyin Karaahmetoğlu, Sanchez’in tutumunun insan hakları, uluslararası hukuk ve çok taraflı diplomasi açısından Avrupa’nın temel değerleriyle örtüştüğünü ifade ederek, bu yaklaşımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.”Bugün Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu şey; diyalog kanallarını açık tutan, demokratik ilkeleri esas alan ve insan haklarını merkezde tutan sorumlu bir siyasi anlayıştır” diyen Karaahmetoğlu, Avrupa Birliği içindeki ilişkilerin hassasiyetle gözetilmesi ve ortak değerler temelinde yürütülen politikaların desteklenmesinin uzun vadeli istikrar için önem taşıdığını vurguladı. Berlin - Anka

