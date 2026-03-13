"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Afganistan: Pakistan, Kabil ve diğer bölgelerimizi hedef aldı, siviller öldü!

13 Mart 2026, Cuma 09:46
Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın, başkent Kabil ve diğer bölgeleri "bombaladığını" ve sivillerin öldüğünü açıkladı.

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre, Mücahid, iki ülke arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

 

Mücahid, Pakistan'ın, Kabil'in yanı sıra Kandahar, Paktia, Paktika ve diğer bölgelerini "bombaladığını" belirtti.

Sivillere ait evlerin de hedef alındığını kaydeden Mücahid, kadın ve çocukların öldüğü bilgisini paylaştı.

Mücahid, en güçlü şekilde kınadıkları bu eylemin "cevapsız kalmayacağını" ifade etti.

Tolo News kanalına konuşan kaynaklar da saldırılarda 4 sivilin öldüğünü, 25'inin yaralandığını ve 4 evin de "tümüyle yok olduğunu" söyledi.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenledi. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan, operasyonlarda Afganistan tarafında 583 kişinin öldüğünü, 795'i aşkın kişinin yaralandığını açıklamış, Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BM'ye göre de çatışmalar nedeniyle Afganistan'da yaklaşık 66 bin kişi yerinden edildi.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti. Ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

AA

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tokat-Niksar'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum?

    Afganistan: Pakistan, Kabil ve diğer bölgelerimizi hedef aldı, siviller öldü!

    Macron: Irak'ta bir Fransız askeri öldü

    İran medyası: Tahran'da 11 ayrı bölgede patlama oldu

    Tokat'ta eğitime ara verildi

    Mescid-i Aksa kapalı durumda! - Filistinliler Harem-i Şerif yakınlarında sokaklarda teravih kıldı

    İspanya: Trump'ın ticari tehditlerinden korkmuyoruz

    'Mücteba Hamaney yaralı ama iyi'

    Neyin pahasına ABD, Erdoğan ile uzlaştı?

    Faize var, emekliye yok

    Emeklinin aklıyla alay etmeyin

    Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı oldu: 7 Fransız askeri personel yaralandı

    İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a tehdit

    Bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak

    Hürmüz Boğazı'ndaki riske rağmen Çin'e petrol ihracatını sürdürüyor

    Telefon bağımlılığı arttı

    İslâmofobiye karşı hamle

    Tekstilde üç tezgâhtan biri şalteri indirdi

    Merz’den İsrail’e uyarı, ABD’ye eleştiri

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Neyin pahasına ABD, Erdoğan ile uzlaştı?
    Genel

    'Mücteba Hamaney yaralı ama iyi'
    Genel

    Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı oldu: 7 Fransız askeri personel yaralandı
    Genel

    İspanya: Trump'ın ticari tehditlerinden korkmuyoruz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Mescid-i Aksa kapalı durumda! - Filistinliler Harem-i Şerif yakınlarında sokaklarda teravih kıldı
    Genel

    Emeklinin aklıyla alay etmeyin
    Genel

    Faize var, emekliye yok
    Genel

    Tokat-Niksar'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.