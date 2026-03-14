Garantör ülkeler nerede?

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Gazze’ye son iki günde yakıt dışında “neredeyse tüm insanî yardım hareketlerini engellediğini” belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. BM Insanî İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan iki gündür “neredeyse tüm insanî yardım hareketlerinin engellendiği” bilgisini verdiğini aktaran Dujarric, “Sadece (Gazze’ye) yakıt alınmasına izin verildi, başka hiçbir şey alamadık” dedi. Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanlarının da sınır kapısından 170 palet sağlık malzemesinin indirildiğini ancak İsrail’in dağıtıma izin vermediğini bildirdiğini söyledi. Bu gelişme, Gazze’de derinleşen insanî kriz karşısında uluslararası toplumun ve garantör ülkelerin sorumluluğunu bir kez daha gündeme getirdi. AA

