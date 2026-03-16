Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır... Kadir Sûresi: 1-3 HADİS: Allah, Kadir Gecesini ümmetime hediye etmiş, ondan önce kimselere vermemiştir.

Camiü’s-Sağir, No: 1040

