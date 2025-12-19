"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
AB, Ukrayna'ya 90 milyar avro sağlayacak

19 Aralık 2025, Cuma 10:45
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Ukrayna'nın 2026-2027 için finansman ihtiyacının Rusya'nın dondurulmuş varlıkları yerine 90 milyar avroluk ortak borçlanmayla giderilmesinde anlaştı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Costa, "Bugün, Ukrayna'ya önümüzdeki 2 yıl için 90 milyar avro sağlama kararını onayladık. Ukrayna'ya AB bütçesi tarafından desteklenen bir kredi sağlayacağız. Bu, Ukrayna'nın acil mali ihtiyaçlarını karşılayacak ve Ukrayna bu krediyi ancak Rusya tazminat ödedikten sonra geri ödeyecek." dedi.

Rusya'ya yaptırımlar yenilenecek

AB liderlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları yenilemeyi de kabul ettiklerini anlatan Costa, Rusya'yı müzakere masasına getirmenin tek yolunun Ukrayna'yı güçlü tutmak olduğunu belirtti.

Costa, AB'nin gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında duracağına işaret ederek, "Ukrayna'ya siyasi ve mali desteğimiz savaşta, barışta ve yeniden yapılanmada asla azalmayacak." diye konuştu.

Ukrayna'ya kredi için AB ortak borçlanmasının mali yükümlülüğüne Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın katılmaması konusunda Costa, "AB Konseyi Başkanı olarak, bütün üye ülkelerin farklılıklarına saygı duymalıyım. Özellikle Ukrayna konusunda farklı görüşler ve pozisyonlar var. Ancak önemli olan bu çeşitliliğe rağmen gerektiğinde kararlar alabilmemiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ursula von der Leyen de, "Ukrayna'nın önümüzdeki 2 yıl için acil finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya geldik ve bunu başardığımızı söylemekten çok memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun liderlere Ukrayna'ya mali destek için AB olarak piyasadan borçlanma ile Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından tazminat kredisi verilmesi olmak üzere 2 seçenek sunduğunu anımsatan von der Leyen, şunları söyledi:

"Üye ülkeler, Ukrayna'yı önümüzdeki 2 yıl için sermaye piyasalarından 90 milyar avro tutarında AB borçlanması yoluyla finanse etmeyi kabul etti. Ukrayna krediyi Rusya’dan savaş tazminatı aldıktan sonra geri ödeyecek. Bu süreçte Rus varlıkları dondurulmuş kalmaya devam edecek."

MERCOSUR anlaşmasının imzalanması ertelendi

Von der Leyen, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile cumartesi günü imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması konusunda, "Görüşmelerin bir bölümü MERCOSUR anlaşmasıyla ilgiliydi. Üye ülkelerle bazı konuları ele almak için birkaç haftaya daha ihtiyacımız var. MERCOSUR ortaklarımızla iletişime geçtik ve imzanın biraz ertelenmesi konusunda anlaştık." diye konuştu.

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR arasında cumartesi günü Brezilya’da yapılacak bir toplantıda ticaret anlaşması imzalanması planlanıyordu. Buna Fransa ve İtalya gibi ülkeler ile Avrupa genelinden çiftçiler karşı çıkıyordu.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde Ukrayna'nın finansal kaynaklarının tükenmesi bekleniyor.

AB Komisyonu, uzun süredir Rusya'nın 210 milyar avroyu bulan dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.

Plan kapsamında Ukrayna'ya ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödemesi öngörülüyordu.

Belçika Başbakanı Bart De Wever ise 185 milyar avroluk kısmı ülkesindeki Euroclear finans kuruluşunda bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyordu.

