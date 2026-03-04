"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Şubat’ın enflasyon verileri açıklandı: TÜİK: 31.53 ENAG: 54.14

04 Mart 2026, Çarşamba 11:37
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,53 oldu.

Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak kaydedilmişti. ENAG’a göre Şubat ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 4,01 artarken, yıllık enflasyon yüzde 54,14 oldu. Ocak ayında ENAG verilerine göre aylık enflasyon yüzde 6,32, yıllık enflasyon ise yüzde 53,42 seviyesindeydi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ise İstanbul enflasyonu Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 artarken, yıllık enflasyon yüzde 37,88 olarak hesaplandı.

Mehmet Kara-Ankara

 

Okunma Sayısı: 328
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şubat’ın enflasyon verileri açıklandı: TÜİK: 31.53 ENAG: 54.14

    Okullarda şiddet önlensin

    "Bu saldırganlığa güçlü bir yanıt vermekte çok kararlı olacağız"

    İran uzun bir savaşa hazır

    Bölgesel savaşa dönüşme riski var

    Tanju Özcan tutuklandı

    Bağdat’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi

    Motorine 6 lira 69 kuruş zam

    Trafikte yüzde 10 hız toleransı tarihe karıştı

    İran krizi ekonomimize yük

    " Gerekirse ABD donanması Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edecek"

    Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle Akdeniz’e gönderiliyor

    İngiltere'den Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve Wildcat helikopterleri gönderme kararı

    'ABD, İranlıların ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalışıyor' - CNN: CIA, muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalışıyor

    İran’da Hamaney sonrası

    DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?

    Sığınak ve erken uyarı sistemi açıklaması

    ABD'nin bölgedeki ikinci THAAD hava savunma sistemini vurdu

    Türkiye savaşın tarafı haline gelmemeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İngiltere'den Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve Wildcat helikopterleri gönderme kararı
    Genel

    'ABD, İranlıların ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalışıyor' - CNN: CIA, muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalışıyor
    Genel

    Trafikte yüzde 10 hız toleransı tarihe karıştı
    Genel

    Motorine 6 lira 69 kuruş zam
    Genel

    "Bu saldırganlığa güçlü bir yanıt vermekte çok kararlı olacağız"
    Genel

    İran uzun bir savaşa hazır
    Genel

    Tanju Özcan tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.