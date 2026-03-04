Şubat’ın enflasyon verileri açıklandı: TÜİK: 31.53 ENAG: 54.14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,53 oldu.

Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak kaydedilmişti. ENAG’a göre Şubat ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 4,01 artarken, yıllık enflasyon yüzde 54,14 oldu. Ocak ayında ENAG verilerine göre aylık enflasyon yüzde 6,32, yıllık enflasyon ise yüzde 53,42 seviyesindeydi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ise İstanbul enflasyonu Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 artarken, yıllık enflasyon yüzde 37,88 olarak hesaplandı. Mehmet Kara-Ankara

