"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

"ABD ablukasına karşılık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de ihracata izin vermeyiz"

15 Nisan 2026, Çarşamba 14:30
İran, ABD'nin "deniz ablukası" yoluyla ülkeye ait ticari gemilere ve petrol tankerlerine tehdit oluşturması halinde Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz'de hiçbir ihracat faaliyetine izin vermeyeceğini duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "deniz ablukası" tehditlerine ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin "deniz ablukası" girişimlerinin ateşkesin ihlali sayılacağını belirten Abdullahi, "ABD yasa dışı eylemlerine devam etmek ve İran'a ait ticari gemileri ve petrol tankerleri için güvensizlik oluşturmak istiyorsa İran'ın güçlü Silahlı Kuvvetleri, Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz'de herhangi bir ihracat ve ithalatın devam etmesine izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Abdullahi, İran'ın "ulusal egemenliğini ve çıkarlarını savunmak için güçlü bir şekilde harekete geçeceğini" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da İran ile gerçekleştirilen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından 12 Nisan'da sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a deniz ablukası sürecini başlatacaklarını iddia etmişti.

Buna göre ABD, hiçbir geminin açık sulardan İran kıyı şeridine doğru hareket etmesine ve İran kara sularında ve limanlarında demir atmasına izin vermeyeceğini öne sürmüştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisi ile savaş uçağının eşlik ettiğini duyurmuştu.

Tanker takip şirketlerinin anlık verilerinde ise İran ile bağlantılı 2 geminin dün Hürmüz Boğazı'nı geçtiği görülmüştü.

Fars Haber Ajansı da bugün İran'a ait 2 geminin, ABD'nin "deniz ablukası" sırasında konum sistemi açık halde Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran kara sularına ulaştığını duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD'nin tehditlerine karşılık Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulunmuştu.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

