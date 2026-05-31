Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kitapta Mûsâ’yı da an. Muhakkak ki o ihlâsa erdirilmiş bir kul idi ve Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi.

Meryem Sûresi: 51

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ey Âdemoğlu! Bana gelmek için ayağa kalk ki Ben de Sana doğru yürüyeyim. Bana doğru yürü ki Ben de sana doğru koşayım.”

Camiü’s-Sağir, No: 2891