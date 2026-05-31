31 Mayıs 2026, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kitapta Mûsâ’yı da an. Muhakkak ki o ihlâsa erdirilmiş bir kul idi ve Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi.
Meryem Sûresi: 51
HADİS:
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ey Âdemoğlu! Bana gelmek için ayağa kalk ki Ben de Sana doğru yürüyeyim. Bana doğru yürü ki Ben de sana doğru koşayım.”
Camiü’s-Sağir, No: 2891
Okunma Sayısı: 450
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.