ABD-Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem oldu

ABD'nin Alaska eyaletinde, ilk belirlemelere göre 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska'nın Yakutat bölgesi olduğu bilgisini paylaştı. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. USGS, aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirdi. Depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi. Söz konusu bölgede çok az insan nüfusu bulunuyor. AA

Okunma Sayısı: 271

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.