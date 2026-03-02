Japonya Volkan Adaları bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneyindeki Volkan Adaları bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 12.55’te gerçekleştiğini duyurdu. Derinliği 20 kilometre olarak kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1250 kilometre güneyinde yer alan Volkan Adaları'nda sivil yerleşim bulunmadığı, yalnızca Iwo Jima Adası'nda askeri bir birliğin konuşlu olduğu belirtiliyor. AA

Okunma Sayısı: 249

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.