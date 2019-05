ABD'deki cami saldırısı Müslüman ve Hristiyanları birleştirdi

ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Diyanet Camii'nin geçen pazar günü kundaklanmasının ardından, bölgedeki Müslüman ve gayrimüslim toplum camiye destek vermek için kenetlendi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanan New Haven Diyanet Camii'nde yetkililerin çalışmaları devam ederken, camii cemaati ve yerel halk bir dayanışma etkinliği düzenledi.

Camide düzenlenen etkinliğe, yerel gayrimüslim ve Müslüman halk, camii cemaati ve cami yetkililerinin yanısıra, New York Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler, Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı Dr. Fatih Kanca, New Haven Belediye Başkanı Toni Harp, New Haven Polisi ve itfaiyesinden yetkililer katıldı.

Edirne Selimiye Camii İmamı Süleyman Demiray'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın New Haven Camii'ne yapılan saldırı ile ilgili yaptığı açıklama okundu.

New York Din Hizmetleri Ateşesi Dedeler, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara camiye verdikleri destek için teşekkür etti. Sinan Dedeler, "Bizim inancımıza göre tüm insanlık yüce yaratıcı olan Allah’ın kulları ve Hz. Adem ile Havva’nın çocuklarıdır. Bu bakımdan bizler dinlerimiz, kültürlerimiz ve dillerimiz farklı olsa da aynı ailenin fertleri olarak kardeşiz." dedi.

Camiye yönelik saldırının ardından ABD devletinin tüm birimlerinin olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirten Dedeler, kendilerine verdikleri destekten dolayı Connecticut Valisine, FBI’a, Connecticut polisine ve itfaiyesine teşekkür etti.

New York Din Hizmetleri Ateşesi Dedeler, "Rahmet mevsimi olan Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen bu elim hadise karşısında yine Ramazanın rahmetine sığınarak el birliğiyle yaralarımızı sararak camilerimizi eskisinden çok daha iyi bir şekilde hızla inşallah hep beraber hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

"Bizi bölmelerine izin vermeyiz"

DCA Başkanı Fatih Kanca da Kur’an-ı Kerim’de de belirtildiği gibi tüm insanların dini, ırkı ya da kültürü fark etmeksizin insan olduğunu belirterek, sadece New Haven’ın değil ABD’nin de önemli yapıları arasında yer alan caminin kurulmasına destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Fatih Kanca, İslamofobi’nin gerçek olduğunu ve insanları hayatın her alanında korkutmayı amaçladığını belirterek, "Bugün insanlık birlik ve dayanışmaya hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Bugün burada bizimle olan herkese müteşekkiriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların bulunduğu topluma değer kattığını vurgulayan Kanca, "Biz hiçbir zaman aşırılığa kaçmadan, hiçbir zaman ellerine fırsat vermeden, dinimizin en güzel bir şekilde temsilini yaparak insanlığın elimizden rahmete ve merhamete ulaşması için gayret göstereceğiz." dedi.

Etkinlikte Connecticut Başsavcısı adına konuşan Avukat Joshua Perry ise camiye saldırıyı düzenleyenlerin bulunup gerekli cezaya çarptırılması için ellerinden geleni yapma sözü verdi.

Bölgedeki Müslüman toplum liderlerinin yanısıra, Yahudi Din Adamı Herb Brockman, mahalle halkından Bonita Brockman ve Hacıbey Çatalbaşoğlu da yaşadıklarını anlatarak, camiye desteklerini belirttiler.

Etkinliğe katılanlar, "Birlik oluyoruz, biz biriz", "İslamofobi'ye hayır" ve "Sevgi kazanacak, nefret kaybedecek" yazılı dövizler taşıdı.