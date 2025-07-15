ABD-New Jersey'de OHAL ilan edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

NBC News'ün haberine göre, New Jersey Valisi Phil Murphy, şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurarak, "Lütfen evinizde kalın ve gereksiz seyahatlerden kaçının." ifadesini kullandı. Öte yandan New York Şehri Acil Durum Yönetimi, sosyal medya platformu X hesabından, "Bodrum katında yaşıyorsanız, tetikte olun. Ani sel, gece boyunca da dahil olmak üzere, çok az uyarı ile meydana gelebilir. Telefon, el feneri ve acil durum çantanızı yanınızda bulundurun. Daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun." uyarısında bulundu. New Jersey eyaletinde, temmuz başlarında etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi ölmüştü. Texas eyaletinde meydana gelen selde 129 kişi ölmüştü ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde, 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşmış ve sel felaketine yol açmıştı. Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtmiş, yerel yetkililer ise afet bölgesinde 50 bine yakın kişinin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti. Texaslı yetkililer, Trump'ın bütçesinde kesintiye gittiği hava durumu servisini şikayet etmişti Texaslı yetkililer, hava tahmini ile ilgili yanlış ve eksik bilgilendirmede bulunan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) hakkında şikayette bulunmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Texaslı bir yetkili, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını NWS'nin doğru tahminlerde bulunamamasına bağlamıştı. Yetkili, NWS'nin söz konusu bölgede 10 ila 20 santim yağış tahmin edildiğini duyurduğunu, bu rakamların diğer meteoroloji uzmanlarının beklentileriyle uyuşmadığını söylemişti. ABD Başkanı Trump, hükümet harcamalarının azaltılması ve tasarruf çalışmaları kapsamında NWS'nin bütçesinde de kesinti yapmıştı. AA

Okunma Sayısı: 230

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.