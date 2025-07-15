AKP’liler de ara zam istedi

AKP, Kızılcahamam kampında en çok konuşulan ve şikâyet edilen konular ekonomiyle ilgili mevzular oldu. Kulislere göre, AKP’liler bu kampta “Asgarî ücrete de 6 ayda bir zam yapılmalı” önerisi getirdi.

Edinilen bilgilere göre, bazı milletvekilleri asgarî ücret ve memur maaşı arasındaki makasın açıldığını, bu makasın bir an önce kapatılması gerektiğini, asgarî ücretin de memur maaşı gibi 6 ayda bir zam alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yüksek ev kiraları ve fahiş fiyatların cep yaktığı ifade edilirken, vatandaşı rahatlatacak acil çözüm istendi. Haber Merkezi

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