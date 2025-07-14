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Trump: Ukrayna'ya 'Patriot'ları göndereceğiz; ödemesini Avrupa Birliği yapacak

14 Temmuz 2025, Pazartesi 22:29
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini belirterek, "Avrupa Birliği ödeyecek. Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz ama göndereceğiz." dedi.

Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri gönderip göndermeyeceklerine ilişkin soruya Trump, "Henüz sayısı kesinleşmedi ama biraz göndereceğiz çünkü korunmaya ihtiyaçları var. Ama Avrupa Birliği ödeyecek. Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz ama göndereceğiz. Bu, bizim için iş olacak. Onlara, çok ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz." diye konuştu.

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayarak, "Putin'in söylediklerinin arkasında biri olduğunu sanırdım. Çok güzel konuşuyor ancak sonra gece insanları bombalıyor. Bu hoşumuza gitmiyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurup duyurmayacağına ilişkin soruya ise Trump, "Ne olacağını göreceğiz." cevabını verdi.

Trump, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes konusunda da "Konuşuyoruz ve umuyoruz ki gelecek hafta bunu açıklığa kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD için "kötü" olduğunu dile getiren Trump, "Jerome Powell istifa ederse harika olurdu. Eder mi bilmiyorum ama etmeli." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, faiz oranının çok düşük olması gerektiğini, ancak Powell'ın bu konuda "hep geç kaldığını" söyledi.

Trump, 11 Temmuz'da, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini belirtmişti.

Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatının süreceği gerçeğini göz önünde bulunduruyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkine "devam ettiği ve edeceği gerçeğini" göz önünde bulundurmayı sürdüreceklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın üçüncü tur müzakereler için Ukrayna’dan tarih beklediğine işaret eden Peskov, "Açıkçası, Kiev acele etmiyor. Rusya üçüncü tur müzakerelere başlamaya hazır." diye konuştu.

Estonya’nın gerçek mühimmatlarla düzenlediği askeri tatbikata değinen Peskov, "Rusya bir Baltık ülkesidir ve çıkarlarını korumaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik yeni silahların sevkiyatını gerçekleştirebileceğine yönelik haberleri de değerlendirerek, "Bu silahların yüksek maliyeti hakkında çok konuşuldu. Şimdi bu sevkiyatın maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağı ortaya çıktı. Biz, ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkine devam ettiği ve edeceği gerçeğini göz önünde bulunduruyoruz." dedi.

AA

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