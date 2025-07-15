"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

En büyük istihdam alanı daralıyor: Tekstil çöküyor

15 Temmuz 2025, Salı 18:43
Türkiye’nin en büyük istihdam alanlarından biri olan tekstil sektörü alarm veriyor. Yüzlerce şirketin konkordato ilan ettiği, on binlerce işçinin işini kaybettiği sektörde kriz her geçen gün derinleşiyor.

2022-2024 arasında 145 bin işçi işinden olurken, 2025 yılı için beklenen ihracat kaybı 1 milyar doları bulabilir. Hazır giyim ve tekstil sanayisinin çökmesiyle birlikte, 30 bine yakın kişinin daha işsiz kalacağı öngörülüyor. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında sadece son yedi yılda 298 tekstil ve 81 giyim şirketinin konkordato ilan ettiğini belirtti.  Gürer, “Ülkemiz için önemli olan tekstil sektörünün bu durumu yurt dışı pazarı açısından da olumsuz bir göstergedir” dedi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milletvekilleri süreçten habersiz

    Emekli aylıkları dipte eşitleniyor

    En büyük istihdam alanı daralıyor: Tekstil çöküyor

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerini kınıyoruz

    Tekirdağ-Şarköy'deki anız yangını ormana sıçradı

    Ankara, Konya ve Aksaray'a fırtına uyarısı

    Gazze'de sadece ateşkes yeterli değil

    ABD-New Jersey'de OHAL ilan edildi

    Said Nursî ve Karl Marx

    Türkiye'de dört siyasî cereyan var

    Suriye Savunma Bakanı: Süveyda’da ateşkes ilan edildi

    Trump: Rusya, 50 gün içinde Ukrayna ile anlaşmazsa vergilerini %100 artıracağım

    AKP’liler de ara zam istedi

    İslâm kardeşliği bu milletin mayasında var

    İtalya-Sardinya Adası'nda 20 farklı noktada orman yangını çıktı; 3'ünde durum ciddi

    Hz. Muhammed (asm) insanlığın medâr-ı iftiharıdır

    Gazze direnişin sembolü oldu

    “Barış”a karşı mı çıkıyorsunuz?

    Prof. Dr. Gentian Zyberi: AB'nin zulmü durdurmak için İsrail'e "baskı yapması gerekiyor"

    Risale-i Nur ahir zaman rehberidir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dokuzuncu yılında 15 Temmuz ve Yeni Asya
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump: Rusya, 50 gün içinde Ukrayna ile anlaşmazsa vergilerini %100 artıracağım
    Genel

    Suriye Savunma Bakanı: Süveyda’da ateşkes ilan edildi
    Genel

    ABD-New Jersey'de OHAL ilan edildi
    Genel

    Ankara, Konya ve Aksaray'a fırtına uyarısı
    Genel

    Gazze'de sadece ateşkes yeterli değil
    Genel

    Tekirdağ-Şarköy'deki anız yangını ormana sıçradı
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerini kınıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.