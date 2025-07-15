En büyük istihdam alanı daralıyor: Tekstil çöküyor

Türkiye’nin en büyük istihdam alanlarından biri olan tekstil sektörü alarm veriyor. Yüzlerce şirketin konkordato ilan ettiği, on binlerce işçinin işini kaybettiği sektörde kriz her geçen gün derinleşiyor.

2022-2024 arasında 145 bin işçi işinden olurken, 2025 yılı için beklenen ihracat kaybı 1 milyar doları bulabilir. Hazır giyim ve tekstil sanayisinin çökmesiyle birlikte, 30 bine yakın kişinin daha işsiz kalacağı öngörülüyor. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında sadece son yedi yılda 298 tekstil ve 81 giyim şirketinin konkordato ilan ettiğini belirtti. Gürer, “Ülkemiz için önemli olan tekstil sektörünün bu durumu yurt dışı pazarı açısından da olumsuz bir göstergedir” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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