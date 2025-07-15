Suriye Savunma Bakanı: Süveyda’da ateşkes ilan edildi

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde, üç gün süren çatışmaların ardından Savunma Bakanlığına bağlı birliklerin durumu kontrol altına almak amacıyla kente girmeye başladığı bildirildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi’ne dayandırdığı haberinde, "Ordu birlikleri Süveyda kentine girmeye başladı." ifadelerine yer verdi.

Süveyda İç Güvenlik Güçleri Komutanı Ahmed el-Dalati, İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İç güvenliği ve istikrarı yeniden sağlamak, sivilleri korumak ve kan dökülmesini önlemek amacıyla birliklerimiz Süveyda şehir merkezine girmeye başlayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Dalati, şehirdeki sivillerin güvenliği için sabah 08.00’den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek, vatandaşlara, evlerinde kalmaları ve yasa dışı silahlı grupların konutları mevzi olarak kullanmalarına kesinlikle izin vermemeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca Dalati, dini otoriteler ve silahlı grupların liderlerine seslenerek, ulusal ve insani sorumluluklarını yerine getirmeleri ve şehirde güvenliğin sağlanması için devlet kurumlarıyla tam işbirliği içinde olmalarını istedi.

Dürzi ruhani liderlik şehre girişi memnuniyetle karşıladı

Dürzilerin ruhani lideri Hikmet el-Hicri’ye bağlı olduğu bilinen bir Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Süveyda’daki gelişmeler kapsamında İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı birliklerin, güvenlik ve askeri merkezlerde kontrolü ve ilin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye giriş yapmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Süveyda’daki tüm silahlı gruplara, İçişleri Bakanlığı güçleriyle işbirliği yapma, girişlere direnmeme ve silahlarını devlete teslim etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Süveyda’da gerilimin merkezindeki Dürzi lider Hicri, tutum değiştirdi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürzi lider Hikmet el-Hicri, sabah saatlerinde Şam yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin şehre girişini memnuniyetle karşıladığını açıklamasının ardından tutum değiştirerek destekçilerini güvenlik güçlerine karşı direnmeye çağırdı.

Süveyda’da gerilimin merkezindeki Dürzi lider Hicri, Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı birliklerin şehre girişini memnuniyetle karşıladığını belirtmesinin ardından tutum değiştirerek destekçilerinden güvenlik güçlerine karşı koymalarını istedi.

Sabah saatlerinde güvenlik güçlerinin şehre girişini memnuniyetle karşıladığını duyuran sosyal medya hesabında yayımladığı görüntülü açıklamada, Hicri, "Şam yönetiminin şehre girmesine onay vermem için hem Şam’dan hem de bazı ülkelerden üzerimde baskı kuruldu. Onay vermeme rağmen Şam yönetimi verdiği sözlere sadık kalmayarak şehirdeki saldırılarını sürdürdü. Biz kapsamlı bir imha savaşıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Hicri, Süveyda'daki “kadın ve erkeklere ve dünyadaki ehli tevhid’e” seslenerek Suriye güvenlik güçlerine karşı direnme çağrısı yaptı.

Halihazırda Süveyda kent merkezinde ve bazı mahallelerinde, Hicri'nin çağrısına yanıt veren yerel silahlı gruplarla Şam yönetimine bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suriye Savunma Bakanı: Süveyda’da ateşkes ilan edildi

Öte yandan, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Ebu Kasra, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle varılan anlaşma doğrultusunda ateşkesin ilan edilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Ebu Kasra, "Şehirdeki tüm askeri birliklerimize ateşkes uygulanması talimatı verilmiştir. Ancak yasa dışı silahlı gruplar tarafından herhangi bir saldırı durumunda, yalnızca ateş açılan kaynaklara karşılık verilecektir." ifadelerini kullandı.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, Suriye ordusu Süveyda kent merkezinden ağır silahları çıkarıp Şam'a naklederek, kent ve çevresinin kontrolünü polis güçlerine devretmeye hazırlanıyor.

İsrail Suriye’nin Süveyda kent merkezine hava saldırısı düzenledi

Bu arada, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Süveyda ilinin kent merkezini hedef aldı.

Haberde, düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaralandığı ve Suriye ordusuna ait bir tankın da vurulduğu aktarıldı.

İsrail Başbakanı'nın, Suriye'ye düzenledikleri saldırılara ilişkin toplantı yaptığı belirtildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'nin Süveyda kentine düzenledikleri saldırılara ilişkin toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Netanyahu'nun askeri yetkililerle Suriye'ye saldırılar ve Süveyda kentinde çıkan olayları ele aldığı kaydedildi.

Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile sabah erken saatlerde Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geldiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine saldırılar düzenlediklerini duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, Suriye'nin Süveyda kentine düzenledikleri saldırılarda askeri araçların hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, dün Suriye'ye ait aralarında zırhlı personel taşıyıcı ve tankların da olduğu konvoyun Süveyda bölgesine geçişini engellemek için hava saldırıları gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, çoklu roketatarlar taşıyan çok sayıda zırhlı muharebe aracının yanı sıra Süveyda'ya giden yolların da vurulduğu öne sürüldü.

Süveyda olayları

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda takviye asker sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye’nin güneyine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.