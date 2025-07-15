Emekli aylıkları dipte eşitleniyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye’de emeklilerin nüfus içindeki payı artarken pastadaki payının düştüğünü, emekli aylıklarının “dibe doğru” eşitlendiğini bildirdi.

Emekli borç içinde yaşıyor DİSK-AR, 2003’te asgarî ücretin yüzde 36 üzerinde ortalama emekli aylığının bugün asgarî ücretin yüzde 22 altına gerilediğine dikkati çekti. DİSK-AR’dan yapılan açıklamada, “‘Türkiye’de emekli sayısı çok fazla, aktif/pasif oranı çok düşük’ iddiası doğru değildir. Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında çalışanlar aktif sigortalılara dahil edildiğinde aktif-pasif oranı 2024 sonu itibarıyla 1,75’tir. Avrupa ülkelerinde ortalama aktif/pasif oranı ortalama 1,5’tir. Düşük emekli aylıkları sebebiyle milyonlarca emekli tekrar çalışıyor veya iş arıyor: 2002 yılında yüzde 36,6 olan çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı Aralık 2024’te yüzde 65,7’ye yükseldi” ifadeleri kullanıldı. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 73

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.