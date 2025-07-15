Emekli aylıkları dipte eşitleniyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye’de emeklilerin nüfus içindeki payı artarken pastadaki payının düştüğünü, emekli aylıklarının “dibe doğru” eşitlendiğini bildirdi.
Emekli borç içinde yaşıyor
DİSK-AR, 2003’te asgarî ücretin yüzde 36 üzerinde ortalama emekli aylığının bugün asgarî ücretin yüzde 22 altına gerilediğine dikkati çekti.
DİSK-AR’dan yapılan açıklamada, “‘Türkiye’de emekli sayısı çok fazla, aktif/pasif oranı çok düşük’ iddiası doğru değildir. Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında çalışanlar aktif sigortalılara dahil edildiğinde aktif-pasif oranı 2024 sonu itibarıyla 1,75’tir. Avrupa ülkelerinde ortalama aktif/pasif oranı ortalama 1,5’tir. Düşük emekli aylıkları sebebiyle milyonlarca emekli tekrar çalışıyor veya iş arıyor: 2002 yılında yüzde 36,6 olan çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı Aralık 2024’te yüzde 65,7’ye yükseldi” ifadeleri kullanıldı.
Ankara - Anka