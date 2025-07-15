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15 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Milletvekilleri süreçten habersiz

15 Temmuz 2025, Salı 18:50
SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinde Meclis’in büyük ölçüde bilgilendirilmediğini belirterek, şeffaflık çağrısı yaptı.

İhtiyatlı iyimserlik - Süreç kamuoyu önünde şeffaf yürütülmeli

 

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Trabzon 10. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Burada konuşan Arıkan, terör örgütünün silâh bırakmasının ardından sürecin TBMM odaklı, şeffaf şeklide yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Bizim en büyük kaygımız AK Parti’nin süreç yönetimi ile ilgili samimiyeti. Çünkü biz daha önce de ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını çok iyi biliyoruz! Sürecin TBMM odaklı, şeffaf şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bizim Meclis’te grubumuz var. Başkanlık Divanı’nda, komisyonlarda üyelerimiz var. İnanın Meclis’teki 592 vekilden çoğu, neler olup bitiyor, gizli görüşmelerde ne kararlar alındı; haberdar değil. Buna AK Parti, MHP ve DEM Partili vekiller de dahil” dedi.

Barış sadece silahların susması değildir

“Barış sadece silahların susması değil, herkes için esenlik ve iyilik halidir” diyen Arıkan, “Düşüncenin cezalandırıldığı, ekranların karartıldığı, emeğin sömürüldüğü, umutların söndürüldüğü, cezaevlerinin dolup taştığı, KHK mağduriyetlerinin devam ettiği, yerel yönetimlerin baskılandığı, seçme ve seçilme hakkının buharlaştırıldığı bir sürece, ‘Terörsüz Türkiye’ demek, bir anlam ifade etmez. İktidarın hukukun dışına çıkması, hak ve özgürlükleri kısıtlaması da bir terördür, en azından psikolojik terördür” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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