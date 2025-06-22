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"Barışçıl başkan olarak gelen Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı"

22 Haziran 2025, Pazar 12:36
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkelerin çoğunun İsrail ve ABD'nin eylemlerine karşı olduğunu belirterek, "Barışçıl başkan olarak gelen Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı." açıklamasında bulundu.

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

ABD saldırılarının İran'daki nükleer altyapıyı fazla etkilemediğine dikkati çeken Medvedev, "Nükleerin zenginleştirilmesinin ve gelecekteki nükleer silah üretiminin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bazı ülkeler, İran'a nükleer mühimmatını doğrudan tedarik etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Medvedev, ABD'nin saldırısının ardından İsrail'in saldırı altında kaldığını ve insanların panik içinde olduğuna işaret ederek, "ABD, kara harekatı ihtimaliyle yeni bir çatışmaya karıştı. ⁠İran'ın siyasi rejimi korunmuştur ve güçlenmesi muhtemeldir. İnsanlar, ona sempati duymayanlar bile manevi liderlik etrafında birleşiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, bu adımı nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü alamayacağını belirten Medvedev, "Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail ve ABD'nin eylemlerine karşıdır. Barışçıl başkan olarak gelen Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı. İyi bir başlangıç, tebrikler, Sayın Başkan." görüşünü paylaştı.

Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

AA

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