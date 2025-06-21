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21 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Rusya: ABD, çatışmaya dahil olmamalı - İsrail saldırıları derhal durdurmalı

21 Haziran 2025, Cumartesi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF) Rus gazeteleri İzvestiya ve RBK’ye verdiği röportajlarda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İsrail’in İran’a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya değinen Peskov, “Maalesef, şu anda barışa götürecek bir zemin görmüyoruz. Şimdilik karşılıklı açıklama ve saldırıların yapıldığını görüyoruz. Her açıklama birbirinden daha sert. Gerginlik döngüsü büyüyor” dedi. ABD’nin, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dahil olma ihtimalini değerlendiren Peskov, “Bu, çatışma alanını genişletecek ve gerginliği daha da artıracak” ifadesini kullandı.

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Rusya’dan İsrail’e: Saldırıları durdur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF) düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in İran’a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırılar sebebiyle çok sayıda sivilinöldüğünü hatırlatan Zaharova, durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Zaharova, şunları kaydetti: “İsrail’in barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıları kesinlikle kabul edilemez. Bu uluslararası hukuk açısından yasa dışı, uluslararası güvenliğe kabul edilemez tehditler oluşturuyor ve dünyayı nükleer felâkete sürüklüyor. Bunun sonuçları İsrail dahil her yerde hissedilecek. İsrail yönetimini, İran’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimindeki nükleer tesislere saldırıyı derhal durdurmaya çağırıyor, Rus uzmanların çalıştığı Buşehr santralinin güvenliğinden endişe duyuyoruz.”

 

AA

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