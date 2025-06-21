İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 9. gün

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 9. gününde devam ederken, İsrail, İran'ın füze deposu ve rampalarına hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıklarken, başkent Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Başkent semalarında önce saldırı alarmları, sonra patlamalar duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı. İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu. Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı. İran'dan son günlerde İsrail’in kuzeyinde stratejik liman kenti Hayfa ve güneyde Birüssebi kentlerine isabet eden füze saldırıları gerçekleşmişti. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzeyine doğru fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) sirenler çalıştırılmadan önlendiği savunuldu. İsrail, İran'ın füze deposu ve rampalarına hava saldırısı başlattığını duyurdu İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın orta kesimlerindeki füze deposu ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi. İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Loristan eyaletine saldırılarda İran Devrim Muhafızları bünyesindeki 5 asker öldü Mehr Haber Ajansına göre, Loristan Devrim Muhafızı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Loristan'ın Hürremabad kentindeki bir hedefe düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğü kaydedildi. İran ordusu ayrıca, Hava Savunma Sistemi üslerine saldırılarda ölen aralarında üst düzey subayların da bulunduğu 15 askerin isim listesini yayımladı. İsrail'in İran'a saldırılarında ölenlerin sayısı 430'a yükseldi İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, Tahran'daki İmam Humeyni Hastanesinde basın mensuplarına konuya ilişkin bilgi verdi. İranlı yetkili, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının ise 3 bin 500'e çıktığını kaydetti. AA

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