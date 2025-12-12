"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

ABD, Maduro'nun aile üyelerini de yaptırım listesine ekledi

12 Aralık 2025, Cuma 01:37
ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğenini, Maduro ile bağlantılı bir iş insanını ve Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketini yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla Maduro yönetimi ile Venezuela petrol sektöründe yaptırımlardan kaçanların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğeni, Maduro ile bağlantılı bir iş insanı ve Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Aldatıcı ve güvenli olmayan nakliye uygulamalarında bulunduğu ve "narko-terörist rejime" finansal kaynak sağlamaya devam ettiği öne sürülen 6 geminin de yaptırım listesine eklendiği açıklamada ifade edildi.

Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 2 yeğeninin 2015'te yüzlerce kilogram kokaini ABD'ye taşımak amacıyla bir anlaşmayı tamamlamak için bulundukları Haiti'de gözaltına alındıkları ve 2016'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla hüküm giydikleri anımsatılan açıklamada, ancak Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2022'de affedildikleri belirtildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan üçüncü yeğenin de Venezuela'nın ulusal haznedarı ve devlet petrol şirketi PDVSA'nın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedilerek, ilk olarak 2017'de yatırıma tabi tutulduğu ancak 2022'de listeden çıkarıldığı bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Amasız, fakatsız hukukun üstünlüğü - Türkiye ve dünyanın insan hakları karnesi zayıf

    İstanbul'daki en pahalı mezar yeri 334 bin lira oldu

    ABD, Maduro'nun aile üyelerini de yaptırım listesine ekledi

    Fenerbahçe'den Norveç'te farklı galibiyet

    Özel: Demokrasi olmazsa huzur da refah da olmaz

    İnsan onurunu korumayan devlet ne huzur sağlayabilir ne de refah

    Babacan: Hukuku hâkim kılmalıyız

    Nefret ve öfke dili insan haklarına engel - Davutoğlu, KHK’lı ailelerle bir araya geldi

    Sivas'ta madende göçük altında kalan Sabri Yıldırım, 25 gündür bulunamadı

    'Avrupa'nın olası savaş kararına şimdiden hazırız'

    'Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz'

    Küresel servetin dörtte üçü yüzde 10’luk kesimin elinde

    Soykırımın sorumluları mutlaka hesap vermeli

    Çadırları su bastı, Gazzelilerden yardım çağrısı

    Siyasî tercihleri ekonomi belirliyor

    Demokrasimiz PKK vesayetinden kurtarılmalı

    Hac ek kayıt başvuruları 18 Aralık'a kadar

    Ne kadar adalet o kadar huzur

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fenerbahçe'den Norveç'te farklı galibiyet
    Genel

    Amasız, fakatsız hukukun üstünlüğü - Türkiye ve dünyanın insan hakları karnesi zayıf
    Genel

    ABD, Maduro'nun aile üyelerini de yaptırım listesine ekledi
    Genel

    İstanbul'daki en pahalı mezar yeri 334 bin lira oldu
    Genel

    Nefret ve öfke dili insan haklarına engel - Davutoğlu, KHK’lı ailelerle bir araya geldi
    Genel

    İnsan onurunu korumayan devlet ne huzur sağlayabilir ne de refah
    Genel

    Babacan: Hukuku hâkim kılmalıyız
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Özel: Demokrasi olmazsa huzur da refah da olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.