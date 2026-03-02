"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Afganistan, Pakistan'daki bazı askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı

02 Mart 2026, Pazartesi 06:27
Afganistan, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva, Belucistan eyaletlerindeki bazı askeri üsler ve Rawalpindi kentindeki "Nur Khan" üssü dahil bazı askeri tesisleri hedef aldığını bildirdi.

Afganistan yönetimi Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada Afganistan'ın, Hayber Pahtunhva, Belucistan eyaletlerindeki bazı askeri üsler ve Rawalpindi kentindeki "Nur Khan" üssü dahil Pakistan'daki bazı askeri tesisleri hedef aldığı ifade edildi.

Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, ismi paylaşılmayan güvenlik yetkilileri, Afganistan'ın bazı kontrol noktalarının yok edildiğini ve Pakistan'ın Afganistan'a yönelik operasyonunun, "tüm hedeflerine ulaşana kadar süreceğini" ifade etti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Afganistan ile süren karşılıklı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Afganistan tarafında 415 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının 580'i aştığını belirtti.

Tarar, Afganistan'da 182 kontrol noktası ile 185 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini, 31 noktanın ele geçirildiğini ve 46 noktanın havadan hedef alındığını kaydetti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

AA

