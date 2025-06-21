Netanyahu: ABD, bize çok yardımcı oluyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran tarafından vurulan ve zarar gören Beerşeva’daki Soroka Tıp Merkezi’ne yaptığı ziyarette, “ABD, İsrail’in ve şehirlerinin hava sahasının korunmasına aktif olarak katılıyor. Bunun olağanüstü bir işbirliği olduğunu düşünüyorum” dedi.
Netanyahu ayrıca, İsrail’in İran rejimini devirmeyi hedefleyip hedeflemediği yönündeki soruya, “Bu belki bir sonuç olabilir” diyerek yanıt verdi. “Ama bu, İran halkının özgürlük için ayağa kalkmasına bağlı. Özgürlük asla ucuz değildir” diyen Netanyahu, “Biz, onların bu yönde adım atmalarına yardımcı olacak koşulları oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.
Ankara - Anka