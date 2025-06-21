"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Ankara'da fabrikada gaz sızıntısı: 2 işçi öldü

21 Haziran 2025, Cumartesi 14:17
Ankara'da lityum pil üretilen bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 2 işçi öldü, 3 işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lityum pil fabrikasında boru bakım çalışması sırasında gaz sızıntısı meydana geldi.

Fabrikada 5 işçi sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gazdan etkilenen işçileri Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İşçilerden Abdulkadir Kaya ve Berat Yıldız öldü. Gazdan etkilenen 3 işçinin ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB: İsrail, uluslararası hukuku "çok kez" ihlal etti

    1,5 milyon çocuk eğitimden koparıldı

    Camisiz minareden ezan sesi eksik olmuyor

    Aşırı yoksul 700 milyon insan çatışma ortamlarında yaşıyor

    İtalya: NATO'nun artık var olma nedeni kalmadı

    ABD Temsilcisi ''yanlışlıkla'' doğruyu söyledi

    İstanbul'da yeniden görüldü

    Kiracı "kira bedeli" yazmadığında endişe etmesin

    Ankara'da fabrikada gaz sızıntısı: 2 işçi öldü

    "Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz"

    TYT sona erdi, AYT ve YDT yarın yapılacak

    İstanbul’da ormanlık alanlara girişler ve ateş yakmak yasaklandı

    Arap Birliği Dışişleri Bakanları İsrail'i kınadı, ateşkes çağrısında bulundu

    İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 9. gün

    15 göçmen kaçakçısı ve 446 düzensiz göçmen yakalandı

    Putin'den İsrail'e: Hamaney'i öldürme tehdidinin söylemde kalmasını diliyorum

    'Nükleer tesislere asla saldırılmamalı'

    Trump: İran'a en fazla iki hafta süre verdim

    “Uluslararası hukuka tam saygı” çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Türkiye hukuka dönmeli
    Genel

    Aile, inanç değerleriyle korunur
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Putin'den İsrail'e: Hamaney'i öldürme tehdidinin söylemde kalmasını diliyorum
    Genel

    “Uluslararası hukuka tam saygı” çağrısı
    Genel

    Trump: İran'a en fazla iki hafta süre verdim
    Genel

    Şirket sayısı arttı ama borç yükü ağırlaştı
    Genel

    'Nükleer tesislere asla saldırılmamalı'
    Genel

    Mamalar tükendi, bebek ölümleri gelebilir!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.