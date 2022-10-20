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20 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'ABD ordusu zayıflıyor'

20 Ekim 2022, Perşembe 03:10
ABD'de Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Miras Vakfının ABD ordusunun gücüne ilişkin raporunda, Amerikan ordusunun kapasite, kabiliyet ve harbe hazırlık konusunda bir önceki yıla göre daha zayıf olduğu bildirildi.

Washington merkezli ve Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen ABD Miras Vakfı, ABD ordusunun gücüne ilişkin "2023 ABD Ordusu Güç İndeksi" başlıklı yıllık raporunu yayımladı.

Raporda, ABD’ye tehdit teşkil eden devlet ve devlet dışı aktörlerin durumları da özetlenirken ABD'nin hava, kara, deniz, uzay ve nükleer gücüne ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Özellikle Çin'in, ABD menfaatlerine karşı son derece "saldırgan" bir pozisyon aldığı iddia edilen raporda, Rusya'nın Ukrayna savaşında endüstriyel kapasitesinin etkilenmediği ve savaşın Rusya'nın kaybettiği eski ekipmanını yeni teknolojilerle değiştirmesine imkan vereceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Rus ordusunun savaşta deneyim kazanacağına işaret edilen raporda, "Sonuç olarak, savaş aslında Rusya'nın kıtadaki ABD çıkarlarına yönelik meydan okumasını artırmaya hizmet edebilir." ifadesine yer verildi.

Buna karşın raporda, "ABD ordusu, şu anki konuşlanmasıyla hayati ulusal çıkarları savunma taleplerini karşılayamama riskiyle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Amerikan ordusunu küresel çapta ABD menfaatlerine yönelik sınamalara karşı "zayıf" olarak nitelendiren rapor, bu zayıflığın, "yıllarca süren sürekli kullanımın", "yetersiz finansmanın", "iyi tanımlanmamış önceliklerin", "sürekli değişen güvenlik politikalarının", "programları yürütmede aşırı derecede zayıf disiplinin" ve "ulusal güvenlik bürokrasisinin genelinde derin bir ciddiyet eksikliğinin" sonucu olduğu kaydedildi.

ABD Kara Kuvvetleri gücünü kısmen korurken Deniz ve Hava Kuvvetleri zayıflıyor

Raporda, ABD ordusunun Hava, Kara, Deniz Piyadeleri, Deniz ve Uzay Kuvvetlerine ilişkin endeksler, konvansiyonel güç endeksleri; nükleer kuvvetler ise stratejik güç endeksi üzerinden incelendi.

Kuvvet Komutanlıkları nükleer programına "uzun yıllar süren yetersiz yatırım", "modernizasyon programlarının yetersiz yürütülmesi" ve bütçenin 2011'den itibaren kısılmaya başlamasının etkisi olduğu belirtildi.

Öte yandan raporda, "Artan yakıt, mühimmat ve onarım maliyetleri ve kalifiye bakım ve bakım tesislerinin eksikliği nedeniyle 2020 ve 2021'de harbe hazırlık konusunda kaydedilen ilerlemenin çoğu 2022'de kaybedildi. 2023'e yönelik tahmin de aynı şekilde." ifadesi dikkati çekti.

Genel olarak ordunun muharebe deneyiminin de zayıf olduğuna değinilen raporda, deneyimli askerlerin ordudan ayrılmasının muharebe deneyimini etkilediği ifade edilirken ABD'nin, son yıllarda Irak ve Afganistan gibi ülkelerde elde ettiği direniş çatışmaları ve yerel askeri güce taktik desteği görevlerle elde ettiği deneyimin İran veya Çin gibi bir devlete karşı olası bir konvansiyonel operasyonda işe yaramayacağı kaydedildi.

"Büyük muharebe harekatlarının eğitimi ve planlanması konusunda deneyimden yoksun"

Raporda, "Mevcut silahlı müşterek kuvvetin bazı birimleri bazı harekat türlerinde deneyimli olsa da bir bütün olarak ordu, Ukrayna'da görülen ve ABD Silahlı Kuvvetlerinin yeni yeni önem vermeye başladığı türden üst düzey, büyük muharebe harekatlarının eğitimi ve planlanması konusunda deneyimden yoksundur." değerlendirmesine yer verildi.

ABD Kara Kuvvetlerinin gücünü kısmen koruduğuna işaret edilen raporda, "Kara Kuvvetleri modernizasyon programlarına göre daha hızlı yaşlanıyor. Sahip olması gereken gücün yalnızca yüzde 62'si ile kapasite konusunda 'zayıf' kalıyor. Diğer yandan, 31 Muharebe Tümeninden 25'i harbe hazır durumda, bu nedenle harbe hazırlık konusunda 'güçlü' olarak derecelendiriliyor." denildi.

Deniz Kuvvetleri kapasite konusunda "çok zayıf"

Raporda, Deniz Kuvvetleri ise kapasite konusunda "çok zayıf", harbe hazırlık konusunda ise "zayıf" olarak nitelendirildi.

Donanmanın halihazırda 400 gemilik bir kapasiteye sahip olması gerektiği kaydedilen raporda, şu anda 298 geminin operasyonel olduğu mevcut koşulların devam etmesi durumunda ABD donanmasındaki gemi sayısının 2030 ortalarında 280'lere kadar gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Deniz Piyadelerinin ise harbe hazırlık ve kabiliyet konusunda "güçlü" ancak personel kapasitesi konusunda "zayıf" olduğuna işaret edildi.

Hava Kuvvetleri "çok zayıf"

Hava Kuvvetlerinin durumunun "çok zayıf" olarak derecelendirildiği raporda, Amerikan hava unsurlarının krizlere karşı esnekliğinin "oldukça düşük" olduğu kaydedildi.

Raporda, "ABD Hava Kuvvetleri şu anda iki bölgesel büyük muharebeyi yürütmek için gereken kapasitesinin yüzde 86’sını karşılayabilecek durumda. 650 pilot eksiği var, filolardaki uçakların yaş ortalaması 32 ve pilotlar ancak hafta bir uçabiliyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Uzay Kuvvetlerinin 3 yıl önce kurulduğu ve kapasite konusunda eksiklerinin anlaşılabilir olduğu ifade edilen raporda, eski Başkan Donald Trump'ın miras bıraktığı bu kuvvetin harbe hazırlık konusunda gelişmediğinin altı çizildi.

Amerikan ordusunun nükleer gücünün durumunun halen "güçlü" olarak derecelendirildiği kaydedilen raporda, ABD yönetimlerinin modernizasyon faaliyetlerini zamanında yerine getirmediği takdirde bu derecelendirmenin "marjinal" veya "zayıf" noktasına gerileyebileceği vurgulandı.

AA

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