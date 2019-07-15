Afganistan'da bombalı saldırı: 9 sivil öldü

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 9 sivil öldü.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Hakriz ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 9 sivilin öldüğü bildirildi.
Kandahar Valisi Hayatullah Hayat, basına yaptığı açıklamada, Hakriz ilçesinin Derzab köyünde, yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Patlamada 9 sivilin öldüğünü ifade eden Hayat, 18 kişinin de yaralandığını belirtti. Hayat, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.
Taliban'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
AA