Afganistan'da bombalı saldırı: 9 sivil öldü

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 9 sivil öldü.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Hakriz ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 9 sivilin öldüğü bildirildi. Kandahar Valisi Hayatullah Hayat, basına yaptığı açıklamada, Hakriz ilçesinin Derzab köyünde, yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Patlamada 9 sivilin öldüğünü ifade eden Hayat, 18 kişinin de yaralandığını belirtti. Hayat, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti. Taliban'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. AA

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