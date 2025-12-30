Arap Koalisyonu'ndan Mukalla Limanı'na operasyon - BAE'ye 24 saat içinde Yemen'deki askerlerini çekme çağrısı

Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Hadramevt'te GGK'nın kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Maliki, "Koalisyon hava kuvvetleri, sabah saatlerinde Yemen'in Mukalla Limanı'nda iki gemiden boşaltılan silahlar ve savaş araçlarını hedef alan sınırlı bir askeri operasyon gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü, söz konusu operasyonun Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Hadramevt ve Mehre illerinde sivillerin korunması için koalisyon güçlerinden gerekli tüm askeri tedbirlerin alınmasını talep etmesi üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.

Maliki, iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'ndan resmi izin alınmadan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğini kaydetti.

Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'dan BAE'ye Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin "kırmızı çizgi" olduğu belirtilirken, özellikle güney sınırlarında maruz kaldığı herhangi bir tehdide karşı tüm önlemleri alacağı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın BAE'ye Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yaptığı ifade edildi.

Yemen'in güneyi meselesinin çözümünde tek yolun diyalog olduğunu vurgulanan açıklamada, "BAE'nin, Yemen’in doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar gerçekleştirmesi için GGK güçlerini sevk ettiği" belirtilerek bunun "üzüntüyle karşılandığı" ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın, söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine, ayrıca Yemen ile bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit" olarak değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "GGK dahil olmak üzere tüm Yemenli grupların katılımıyla Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüm çerçevesinde diyalog" vurgusu yapıldı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı: Devlet, kurumlarına yönelik isyanla kararlılıkla mücadele edecek

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, yaptığı açıklamada, "Yemenlilerin kanı kırmızı çizgidir; bu konuda ne taviz ne de müsamaha vardır. Vatandaşlarının hayatını korumak için cesaretle her türlü fedakarlığı yapan devlet, onların onurunu hiçe sayan ya da onları pervasız maceralara sürükleyenlere karşı eli kolu bağlı durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) ülkenin Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden güçlerini çekme çağrısını yineleyen Alimi, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, özellikle Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde sivillere yönelik ihlallerin sürmesi, Güney Geçiş Konseyi'nin gerilimi sona erdirmeyi reddetmesi ve Suudi Arabistan'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarına olumlu karşılık verildiğine dair bize ulaşan sözlere rağmen güçlerinin iki vilayet dışındaki kamplarına dönmemesi karşısında, tüm anayasal yetkilerimizi kullanacağız."

Alimi ayrııca GGK'nin "askeri tırmanış ve silahlı kuvvetlerin mevzilerine saldırılar yoluyla devlet otoritesini zayıflatmaya ve ona başkaldırmaya çalıştığını; Hadramevt'teki kabilelere ve sivillere yönelik tekrarlanan saldırılar gerçekleştirdiğini ve Seyun Havalimanı'nı ticari uçuşlara kapattığını" kaydetti.

Yemen, BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal etti

Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiği duyuruldu.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, söz konusu karar, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi tarafından alındı.

BAE ile yapılmış olan ortak savunma anlaşmasının iptal edilmesini öngören karar uyarınca tüm BAE kuvvetleri ve mensuplarının 24 saat içinde Yemen topraklarının tamamından çekilmesi gerekiyor.

Ayrıca Vatan Kalkanı Güçlerinin harekete geçerek Hadramevt ve Mehra illerinde tüm askeri kampları devralması istendi.

Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

