Türkiye İsrail’in karşısında dursun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın Akalın Düğün Salonu’nda düzenlediği iftar programına katıldı.

Özel, şunları söyledi: “Hemen yanı başımızda Müslüman kardeşlerimiz, komşumuz İran’da siyonist bir İsrail ve emperyalist Amerika’nın hesap kitap yapmadan, kimseye danışmadan, uyarmadan giriştikleri saldırılar sonucunda kan akıyor. Ramazan’da iftar sofrasında siyaset yapmıyoruz. Bunu bir prensip olarak söylüyoruz. Ama iki noktaya dikkat çekiyoruz ve buradan talepte, istekte bulunuyoruz. Trump, Gazze’yi istiyorum’ diyor. Şimdi bu Trump kalkmış bir heyet kurmuş, dünyanın aklı başında liderleri uzak durmuş. Maalesef bizimkiler o heyete, Gazze Barış Masası’na güya adı barış, Gazze’yi yağmalama masasına oturdular. Dedik ki ‘Niye oturdunuz? Filistin yok.’ Dediler ki ‘İsrail de yok. İki taraf olmayacak, biz böyle yapacağız.’ Türkiye’yi derhal o masadan kalkmaya, İsrail’in yanında değil karşısında durmaya davet ediyoruz.”

Ankara - Anka