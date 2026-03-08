Lübnan’a füze yağıyor

Savaşın birinci haftası geride kalırken İsrail, Lübnan’a saldırmaya devam ediyor. Lübnan’ın resmi haber ajansı Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Sir el Garbiyeh köyünde üç katlı bir binaya düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 38 kişinin can verdiğini bildirdi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Arnoun, Yohmor, Zrariyeh Doğu ve Zrariyeh Batı köylerinin sakinlerini saldırılar konusunda uyararak, bir an önce Nebatiye vilayetinin kuzeyine kaçmalarını istedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Beyrut’un merkezindeki Ramada Otel binasına düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin can verdiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. AA

